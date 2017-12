Porno bekijken op internet is slecht voor het milieu, maar hoe komt dat? In 2016 werd 4,6 miljard uren porno gekeken, en dat alleen op het populaire platform Pornhub LB

16u43

Bron: The Atlantic 0 Thinkstock Wetenschap & Planeet Het internet is de doodsteek geweest van dvd's en magazines met pornografische inhoud. Met het terugdringen van al dat materiaal - van bedrukt papier tot verpakking - zou de koolstofuitstoot en de ecologische voetafdruk dankzij het internet toch moeten afnemen. Ja, maar dat geldt niet voor porno. Vorig jaar werd wereldwijd 4,6 miljard uren porno gekeken, alleen al op het populaire platform Pornhub. Dat komt overeen met 11.000 klassieke gloeilampen die een jaar lang branden.

Online streaming is een goede zaak voor het milieu. Neem nu gestreamde muziek: al die cd's, hun plastic doosjes, dozen waarin ze verzonden worden en de brandstof die nodig is om ze in de winkel te krijgen worden overbodig en zo daalt de uitstoot van koolstofdioxide met 40 procent of meer. Hoe dat zit met videostreaming wordt nog onderzocht, maar de ecologische voetafdruk van streaming zal ook lager liggen dan die van dvd's.

Uitzondering op dematerialiseringsregel?

Wetenschappers die de milieu-impact van het internet onderzoeken, bejubelen deze "dematerialisering" en zien dat het energieverbruik en de uitstoot zullen dalen naarmate media meer en meer via het internet hun bestemming bereiken. Maar deze theorie kent één grote uitzondering: porno.

Sinds de eeuwwisseling kende de populariteit van de porno-industrie twee belangrijke opstoten. In het begin van de jaren 2000 zorgde breedband voor een hogere downloadsnelheid. In 2008 kwamen dan de zogenaamde 'tube sites' waar gebruikers gratis clips konden bekijken zoals op YouTube.

Gevolg: veel meer kijkers. Werd Pornhub in 2013 nog 14.7 miljard keer bezocht, in 2016 waren dat al 23 miljard bezoeken. Die bezoekers keken samen meer dan 4.59 miljard uren porno. Wat de vraag doet rijzen: heeft porno in het digitale tijdperk een grotere ecologische voetafdruk dan in de tijd van de 'vuile boekskes' en video's?

Hoewel er geen precieze cijfers werden bijgehouden zoals in de muziek- en filmindustrie, menen experts dat de digitalisering de consumptie van porno danig heeft doen toenemen dat het principe van dematerialisering op zijn kop wordt gezet. Met andere woorden: het internet biedt ons de mogelijkheid zo lang naar porno te kijken dat het slechter is voor het milieu.

Hier branden veel lampen

Professor Nathan Ensmenger van de universiteit van Indiana werkt aan een boek over de historische impact die de computer op het milieu heeft en becijferde dat indien Pornhub zijn video's net zo efficiënt streamt als Netflix doet, Pornhub in 2016 5.976 kWh verbruikte. Dat is zoveel energie als 11.000 gloeilampen verbruiken als ze een jaar lang blijven branden.

Adam Grayson, financieel directeur van pornobedrijf Evil Angel, zag hoe die enorme explosie zich voltrok. Hij schat dat het aantal bezoekers van zijn site 7.000 procent hoger ligt dan het aantal dvd-kopers destijds. Maar harde cijfers over de porno-industrie als geheel zijn niet voorhanden. Voor Jon Koomey, een datawetenschapper die de impact van het internet op het milieu bestudeert, maakt dit gebrek aan informatie elk onderzoek quasi onmogelijk. Toch lijken die schattingen hem redelijk en meent hij dat porno wel eens de uitzondering op de dematerialiseringsregel zou kunnen zijn. Maar hij waarschuwt voor speculatieve vergelijkingen. "Ik weet zelfs niet welke fractie van het internet uit porno bestaat. Zonder dergelijke gegevens is het moeilijk zinvolle uitspraken te doen".