Populaire ayahuasca-thee bezorgt gebruiker hetzelfde gevoel als bijna-doodervaring

Annick Wellens

16 augustus 2018

16u12

Ayahuasca is een nieuwe hype, overgevlogen uit Zuid-Amerika. Het wordt als geestverruimende drug omschreven en staat synoniem voor een bijna-doodervaring. Enkele wetenschappers aan het Imperial College in Londen zochten uit waarom.

Ayahuasca – letterlijke betekenis is: slingerplant van de ziel - is afkomstig van een Zuid-Amerikaanse plant en werd in de eerste plaats gebruikt door de inheemse volkeren om het lichaam te reinigen. De plant wordt in een soort van thee verwerkt die een roodachtige kleur heeft en de bijnaam ‘la purga’ draagt. Tijdens de roes is de kans immers groot dat de gebruiker moet overgeven en diarree krijgt.

DMT is het belangrijkste psychoactieve ingrediënt van het ayahuasca-drankje. Na inname beschrijven gebruikers de ervaring alsof ze hun lichaam overstegen en een ander rijk binnentraden. Dertien deelnemers mochten het, in naam van de wetenschap, eens uitproberen en vulden achteraf een vragenlijst in over hun bevindingen. Vervolgens vergeleek men de antwoorden met antwoorden van personen die een werkelijk bijna-doodervaring hadden gerapporteerd. Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen.

“Er is nog maar weinig bekend over wat er in de hersenen gebeurt bij een bijna-doodervaring”, aldus Chris Timmerman, hoofdauteur van het onderzoek. “Maar een subjectieve vergelijking met een DMT-trip, geeft een idee van wat er zich op zo’n moment in de hersenen afspeelt.” Hersenbeelden tonen bijvoorbeeld dat bepaalde regio’s die gekoppeld zijn aan ons zelfgevoel of ego, minder samenhangend reageren na het drinken van de psychedelische drug. Dat verklaart het gevoel dat je buiten je lichaam treedt. Ook bij een bijna-doodervaring getuigden personen dat het voelde alsof ze het incident als buitenstaander zagen gebeuren. Bovendien vrezen ze de dood vaak niet meer na zo’n ervaring. Hetzelfde geldt voor wie de ayahuasca-drugs uitprobeerde.

Gevaren

De kans is overigens groot dat de ervaring een averechts effect heeft: velen worden angstig en verward wakker uit hun roes. Verder telt de drugs nog tal van nadelen. Zo vergroot de kans op psychiatrische stoornissen en kan het problemen triggeren of verergeren.