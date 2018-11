POLL. Wetenschappers pleiten voor taks op rood vlees: ben jij voorstander? HA

07 november 2018

13u31

Bron: IPS 209 Wetenschap & Planeet Wetenschappers pleiten voor een belasting op rood vlees net zoals bij andere ongezonde producten zoals tabak en alcohol. Zo’n taks zou de gezondheidszorg in veel landen ten goede komen, blijkt uit internationaal onderzoek.

Rood vlees, vooral in verwerkte vorm, is niet goed voor de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt verwerkt runds-, lams- en varkensvlees als kankerverwekkend, en onverwerkt rood vlees als waarschijnlijk kankerverwekkend. De drie types worden ook in verband gebracht met hartaandoeningen, beroertes en type2 diabetes.







Wetenschappers van de Universiteit van Oxford onderzochten daarom hoe een belasting de consument zou kunnen sturen naar een lagere vleesconsumptie. In samenwerking met onderzoekscentra in de VS en Groot-Brittannië werd de optimale belasting op rood vlees in 149 landen bestudeerd, om de gezondheidskosten zoveel mogelijk te dekken.

2,4 miljoen overlijdens

De wetenschappers schatten dat in 2020 zo’n 2,4 miljoen overlijdens wereldwijd toe te schrijven zullen zijn aan de consumptie van rood vlees, en nog eens 285 miljard dollar aan kosten voor de volksgezondheid.



Net zoals bij andere producten die de gezondheid schaden, zoals alcohol, tabak en suiker, kan een belasting op rood en verwerkt vlees consumenten aansporen om een gezondere keuze te maken.



Volgens de studie kan een juiste belasting de consumptie van verwerkt vlees doen dalen met zo’n 2 porties per week in rijke landen, en globaal met gemiddeld 16 procent. De consumptie van onverwerkt rood vlees zou ongeveer hetzelfde blijven, omdat er een verschuiving van verwerkt naar onverwerkt rood vlees verwacht wordt.

Verdubbeling

De optimale belasting in westerse landen is zo’n 20 procent op rood vlees. Verwerkte vleesproducten, zoals spek en worsten, zouden zelfs dubbel zo duur moeten worden.

De optimale vleesbelasting zou wereldwijd zo’n 172 miljard dollar opleveren en daarmee 70 procent van de schade dekken die de consumptie van de vleesproducten kost aan de maatschappij. Om de kosten volledig te dekken, zou de belasting verdubbeld moeten worden.

De wetenschappers breken een lans voor de belasting als onderdeel van een bredere waaier aan ingrepen om de keuze van de consument te sturen. “Een belasting op vlees beperkt de keuze van de consument niet”, zegt Marco Springmann, directeur van het Oxford Martin Programme on the Future of Food en hoofdauteur van de studie. “Maar het stuurt wel een krachtig signaal en verlaagt de druk op onze gezondheidssystemen.”

De consumptie van rood vlees heeft een kostprijs: niet enkel voor de gezondheid van mensen en de planeet, maar ook voor de gezondheidszorg en de economie Marco Springmann

Klimaat

De studie was vooral gericht op de gevolgen voor de volksgezondheid, maar vermeldt ook zijdelings de effecten op de klimaatverandering. Zo zou de belasting de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 100 miljoen ton verminderen, voornamelijk door de lagere consumptie van rundvlees.

“Niemand wil dat de overheid ons zegt wat we kunnen eten en wat niet”, zegt Springmann. “Maar dit onderzoek maakt wel duidelijk dat de consumptie van rood vlees een kostprijs heeft, niet enkel voor de gezondheid van mensen en de planeet, maar ook voor de gezondheidszorg en de economie.”