Pokerster verklapt hoe je een leugenaar herkent: "Let op de ogen"

Bron: Business Insider; Poker Brat 2 Creative Commons Phil Hellmuth op de World Series of Poker in 2006. Wetenschap & Planeet Als je het wil maken als pokeraar, moet je weten wanneer iemand bluft. En als iemand het gemaakt heeft in de pokerwereld, dan is het wel Phil Hellmuth. De Amerikaan maakte in zijn carrière al meer dan 18 miljoen euro winst. Nu verklapt hij hoe hij mensen 'leest'.

Een 24-jarige Phil Hellmuth won in 1989 als jongste speler ooit het 'Main Event' van de World Series of Poker, het belangrijkste pokertoernooi ter wereld. Op datzelfde toernooi pakte hij in de jaren daarna nog eens 13 titels, een record. Hellmuth heeft zijn succes naar eigen zeggen te danken aan de manier waarop hij mensen leest, zo staat te lezen in zijn autobiografie 'Poker Brat'.



Creative Commons Phil Hellmuth op de World Series of Poker in 2008.

"Succes in poker wordt voor 70 procent bepaald door het lezen van mensen en voor 30 procent door het lezen van kaarten", schreef Hellmuth al in zijn boek 'Read 'Em and Reap'. Nu gaat hij daar dieper op in en onthult hij zijn belangrijkste truc. "Je moet mensen aanstaren, dat werkt extreem effectief", vertelt hij aan Business Insider.

Pupillen

Onze pupillen verraden veel meer dan we zelf zouden willen. Als we iets leuk vinden, verwijden ze, anders vernauwen ze. En daarvan maakt Hellmuth heel vaak handig gebruik, wanneer iemands woorden niet kloppen bij wat zijn of haar ogen zeggen, dan moet je alert zijn.

In het dagelijks leven

Deze slimme truc is natuurlijk niet alleen handig aan de pokertafel. Ook in het dagelijks leven verklappen de pupillen veel. Wanneer bijvoorbeeld iemands pupillen vernauwen tijdens een telefoongesprek en die persoon zegt naderhand dat er niks aan de hand is, dan klopt dat niet.

Ontsnapt aan desastreus verlies

Hellmuth wist dankzij zijn truc al eens ternauwernood aan een desastreus verlies te ontsnappen. Omdat de pupillen van zijn tegenstander groter werden toen een bepaalde kaart viel, wist hij vrijwel zeker dat hij een full house had. Hellmuth paste en kon zo een groot verlies vermijden.

rv Phil Hellmuth schreef zijn geheimen neer in zijn autobiografie 'Poker Brat'.