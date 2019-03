Poging 2: astronauten die noodlanding moesten maken na mislukte lancering, op weg naar ISS ADN

14 maart 2019

21u02

Bron: ANP, Belga 0 Wetenschap & Planeet Een Russische Sojoez-raket is vanavond succesvol vanuit Kazachstan gelanceerd naar het internationaal ruimtestation ISS. Twee van de drie astronauten aan boord moesten in oktober hun vlucht naar het ISS afbreken toen hun raket problemen kreeg.

“Het trio bevindt zich nu veilig in een baan om de aarde”, zo bevestigde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een twintigtal minuten later het succes van de missie. Het trio moet na een tocht van zowat zes uur aanmeren aan het ISS. Het is de bedoeling dat ze daar een half jaar lang verblijven. Met hun komst zal het aantal bewoners van het ISS van drie naar zes worden gebracht.

De twee astronauten die eigenlijk vorig jaar al naar het ISS zouden gaan, zijn de Rus Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaan Nick Hague. Zij moesten toen de vlucht door technische problemen afbreken en een noodlanding maken op aarde. De gefaalde lancering was te wijten aan een defecte sensor die leidde tot de mislukte scheiding van de eerste en tweede trap. Een veiligheidssysteem zorgde ervoor dat de capsule alsnog veilig kon landen in de steppen van Kazachstan, Ovtsjinin en Hague bleven ongedeerd. Zij krijgen nu gezelschap van de Amerikaanse astronaute Christina Koch.

Bekijk ook: Sojoez-raket maakt noodlanding na mislukte lancering

Bekijk ook: