Planetoïde met kracht van ongeveer 100 Hiroshimabommen zal onze aarde (voorlopig) niet raken HAA

17 juli 2019

09u50

Bron: DPA 6 Wetenschap & Planeet Het dreigende gevaar voor een planetoïde-inslag op de aarde, met een kracht van ongeveer honderd Hiroshima-bommen, is geweken. Het tot 50 meter grote stuk materie, '2006QV89', zal onze planeet niet raken. Dat zegt het hoofd van de dienst planetaire bescherming van het controlecentrum voor satellieten van het Europese ruimtevaartagentschap ESA in Darmstadt, Rüdiger Jehn.

Met een telescoop in Chili werd begin juli een mogelijk punt geobserveerd van haar baan. Als de planetoïde daar was opgedoken, was ze gebotst met de aarde. Maar er was dus niets te zien van 2006QV89. Mogelijk kan ze in september 2023 nog een keer de aarde naderen.

De materie had in september de aarde kunnen raken. De kans op een botsing bedroeg volgens de ESA 1 op 7.299. Ter vergelijking: de kans om de Lotto te winnen met zes juiste cijfers plus het bonusnummer is 1 op 140 miljoen.



Materie uit het heelal in deze grootteorde kan immense schade aanrichten. Zes jaar geleden richtte de explosie van een meteoriet van 20 meter verwoestingen aan in de Russische miljoenenstad Tsjeljabinsk. Er was een oorverdovende knal te horen en een schokgolf raasde over het land. De explosie van het brokstuk van 16.000 ton verwondde op 15 februari 2013 ongeveer 1.500 personen, de meesten door gesprongen ruiten. Aan duizenden gebouwen was er schade.

De ESA heeft momenteel 870 objecten op een lijst staan die mogelijk de aarde kunnen raken de komende honderd jaar. Volgens Jehn zal waarneembaar zijn hoe 2006QV89 voorbij onze planeet vliegt.