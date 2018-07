Pilates om erectiestoornissen te verhelpen AW

30 juli 2018

14u56

Bron: Medical News Today 0 Wetenschap & Planeet Omdat de bekkenbodemspieren – de spieren vlakbij het staartbeentje - een sleutelrol spelen bij de bloedtoevoer naar de penis, zijn ze ook belangrijk voor het onderhoud van erecties. Onderzoekers bundelden in het tijdschrift Sexual Medicine enkele oefeningen die voordeliger zijn dan de blauwe pilletjes.

Een erectie ontstaat bij seksuele stimulatie. De prikkels worden via de hersenen naar de penis gezonden waar de zwellichamen zich met bloed vullen. Het bloed kan de penis niet meer verlaten doordat de bekkenbodemspieren er druk op zetten. Dat verklaart meteen waarom die spiergroep beter fit blijft bij mannen die goed willen presteren in bed.



Je kan de spieren op talrijke manieren een tikkeltje sterker maken. Zo pak je de oorzaak van een erectiestoornis aan, terwijl medicatie het probleempje slechts tijdelijk verhelpt.



Bekkenbodemspieren trainen

Een simpele, maar belangrijke pilates oefening voor de bekkenbodem voer je al liggend en met gebogen knieën uit. Je zet de voeten plat op de grond en legt je armen langs je neer. Daarna knijp je de spieren samen gedurende drie seconden. Diezelfde oefening kan je ook al zittend uitproberen, ideaal voor personen met een tamelijk passief beroep. De instructies zijn dezelfde als bij de liggende oefening. Let erop dat je voeten plat op de grond en naast elkaar staan. Wanneer je de bekkenbodemspieren samenknijpt, voel je de billen een beetje omhoog veren. Dat betekent dat je het goed doet. Ook staand kan je een soortgelijke oefening uitvoeren.

Behalve enkele simpele oefeningen kunnen bewegingen met de knieën en het bekken soelaas bieden bij het verhelpen en voorkomen van erectieproblemen. Ook wilskracht is belangrijk. Eenmaal de erectiestoornis verholpen is, moet je tenslotte gewoon verder blijven trainen.

Andere sporten

Bovendien bewezen tal van andere sporten hun nut. Denk daarbij aan fietsen, spinnen, boksen, roeien, hardlopen en springtouwen. Stuk voor stuk sporten waarbij het bodembekken wordt getraind. Volgens een ander onderzoek dat in het tijdschrift Sexual Medicine verscheen, genoten proefpersonen na een zestal maanden van de voordelen.

Dat is niet zo vreemd. Tenslotte is obesitas een van de belangrijkste boosdoeners bij erectiestoornissen. Wanneer ze sporten, worden mannen fitter en verbetert de doorbloeding van het lichaam en maken ze ook minder kans op hart- en vaatziektes. Twee vliegen in een klap.