Peruviaanse landbouwer klaagt Duitse energiereus aan voor klimaatverandering JC

14u57

Bron: The Guardian 0 AFP Een energiecentrale van RWE in Bergheim, in het westen van Duitsland. Wetenschap & Planeet Een Peruviaanse landbouwer heeft de Duitse energiereus RWE aangeklaagd voor zijn bijdrage aan de klimaatverandering die zijn woonplaats in de Andes bedreigt. Een Duitse rechter heeft zijn klacht vandaag gegrond verklaard, wat betekent dat de zaak voor de rechtbank behandeld zal worden.

Huaraz, de thuisstad van Saul Luciano Lliuya, wordt bedreigd door een groeiend gletsjermeer dat dreigt te overstromen door smeltende sneeuw en ijs. Luciano argumenteert dat RWE als een van de grootste uitstoters van koolstofdioxide moet delen in de kosten om de stad te beschermen.



Een regionale rechtbank in de Duitse stad Essen, waar RWE gevestigd is, had in december geoordeeld dat de klacht ongegrond was. Maar de hogere administratieve rechtbank van de deelstaat Noordrijn-Westfalen ging daar vandaag tegenin. Klimaatactivisten spreken van een belangrijke overwinning.



De rechter heeft "wettelijke geschiedenis geschreven", zegt Klaus Milke van de waakhond Germanwatch die Luciano adviseert. "Het is goed nieuws voor de vele potentiële eisers wereldwijd die aangemoedigd zullen worden om zelf actie te ondernemen."



REUTERS Peruviaans landbouwer Saul Luciano Lliuya en zijn advocate.

Luciano argumenteert dat RWE als een van de grootste uitstoters van koolstofdioxide moet delen in de kosten

AP Een gletsjermeer in Huaraz, Peru.

0,5 procent

Toch betekent dit niet dat de zaak al beslecht is. De beslissing van de rechter wil enkel zeggen dat de klacht niet onmiddellijk verworpen wordt. De rechter in Hamm geeft beide partijen tot 30 november tijd om verdere argumenten aan te brengen alvorens hij over de volgende stappen beslist, maar zegt dat het waarschijnlijk is dat er een hoorzitting zal volgen.



Na de beslissing van de rechter herhaalde de directie van RWE haar standpunt dat de klacht "niet aanvaardbaar" en "ongerechtvaardigd" is. Een enkel bedrijf kan niet verantwoordelijk geacht worden voor specifieke gevolgen van de klimaatverandering, argumenteert het energiebedrijf.

'Een enkel bedrijf kan niet verantwoordelijk geacht worden voor specifieke gevolgen van de klimaatverandering' Duits energiebedrijf RWE

Luciano zelf reageert tevreden. "Ik zou graag terugkeren naar de bergen en de mensen zeggen dat ik iets voor hen heb kunnen doen", klinkt het. Hij wil dat RWE 17.000 euro betaalt voor maatregelen om overstromingen in de noordelijke Peruviaanse stad te voorkomen.

Hij baseert die eis op een klimaatstudie uit 2013 die stelde dat RWE verantwoordelijk is voor 0,5 procent van de uitstoot in de wereld sinds het begin van de industrialisering.