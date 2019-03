Perfect bewaarde sporen van dinosaurussen ontdekt in Amerikaans natuurpark KVDS

07 maart 2019

15u18

Bron: AP 0 Wetenschap & Planeet In een natuurpark in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn tientallen perfect bewaarde sporen gevonden van dinosaurussen. Ze zouden een paar honderd miljoen jaar oud zijn.

De gefossiliseerde afdrukken werden ontdekt in het Valley Forge National Historical Park, niet ver van de stad Philadelphia. Het park is bekend omdat George Washington er tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog op het einde van de 18de eeuw ooit zijn kamp opsloeg.

Wandelpad

De sporen zaten op stenen die gebruikt waren om een wandelpad te verstevigen. Het was Tom Stack – die als vrijwilliger in Valley Forge werkt – die zag dat het om 210 miljoen jaar oud argilliet ging. De man heeft een achtergrond in geologie (de studie van gesteente) en paleontologie (de studie van fossielen) en merkte dat ze leken op de stenen vol fossielen die in de jaren dertig gebruikt waren om een brug te bouwen in Gettysburg, 150 kilometer verderop.





De meeste van de pootafdrukken hebben drie tenen en zouden afkomstig zijn uit de beginperiode van de dinosaurussen. De grootste zijn van een dier uit de orde van de Theropoda: voornamelijk vleesetende dino’s die op twee poten liepen, zoals de Tyrannosaurus Rex. Het dier zou 1,2 tot 1,8 meter hoog en 1,8 tot 2,7 meter lang geweest zijn. Er zou ook zeker één afdruk zijn van een reptiel dat geen dino was en verwant is aan de krokodil die wij vandaag nog kennen. (lees hieronder verder)

De exacte locatie van de stenen is op vraag van de National Park Service overigens niet vrijgegeven, zodat ze niet beschadigd zouden worden of verdwijnen.

Volgens de National Park Service gebeurt het echter wel vaker dat zulke fossielen gevonden worden aan de Amerikaanse oostkust. Ze dateren uit het Trias, de periode tussen 251 en 201 miljoen jaar geleden die het Jura – bekend uit de films Jurassic Park en Jurassic World – en het Krijt voorafging.