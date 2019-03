Paniek op Paaseiland: beroemde standbeelden verliezen na 500 jaar langzaam hun vorm door ‘lepra’ TT

02 maart 2019

10u44

Bron: Reuters, ANP 0 Wetenschap & Planeet Ze staan er al meer dan 500 jaar, als stille en mysterieuze getuigen van een verloren gegane beschaving: de wereldberoemde beelden op het Chileense Paaseiland. Maar als er niet snel wordt ingegrepen, zal er over honderd jaar niets anders meer overblijven van de beelden dan rechthoekige stenen.

De eeuwen geleden uitgehouwen beelden vertegenwoordigen de voorouders van de Polynesische bevolking van Paaseiland, de Rapa Nui, en behoren tot het UNESCO Werelderfgoed. De honderden grote hoofden staan langs de kustlijn van het kleine eiland, een van de meest geïsoleerde ter wereld. Nog altijd vragen archeologen zich af hoe de inwoners de duizenden kilo’s zware beelden ooit op hun plaats hebben kunnen zetten. Paaseiland ligt op 3.500 kilometer van het vasteland en meer dan 2.000 kilometer verwijderd van het dichtstbijzijnde eiland, Pitcairn.

Maar de beelden leiden volgens wetenschappers aan een soort ‘lepra’. Ze krijgen witte vlekken op hun gezichten. De korstmossen, een combinatie van fungus en algen, vreten de beelden aan, waardoor het steen zacht als klei wordt en van vorm verandert. De beelden leiden bovendien door erosie, de stijgende zeespiegel, harde wind en vee dat tussen ze door graast.

70 procent al aangetast

Zeventig procent van de hoofden zou al zijn aangetast. Volgens archeologen kunnen de beelden nog worden gered als ze worden schoongemaakt en een coating krijgen die de poreuze steen beschermt, maar dan moet dat wel snel gebeuren. “Ik vermoed dat de Moai-beelden over een eeuw niet meer dan rechthoekige blokken zullen zijn”, aldus Tahira Edmunds, expert bij de Chileense overheid.

De kosten om alle beelden te beschermen zouden kunnen oplopen tot 500 miljoen dollar, reden waarom Paaseiland ook om internationale hulp vraagt. De inwoners en lokale wetenschappers halen het geld om de beelden te beschermen nu vooral uit het duurzame toerisme, maar dat volstaat niet.

De burgemeester van het eiland stelt daarom ook voor om geld te vragen van de landen die in het verleden beelden hebben meegenomen om in hun musea tentoon te stellen. Zo staat er een meer dan twee meter hoog beeld tentoongesteld in het British Museum in Londen, nadat het meer dan 150 jaar geleden door Britse zeevaarders werd meegenomen. In november al bezocht een Chileense delegatie het museum, dat bereid is na te denken over een vergoeding voor de ‘uitleen’ van het beeld. “Het museum kijkt uit naar samenwerking met partners van over heel de wereld en verwelkomt de voorstellen rond toekomstige projecten met Rapa Nui”, zegt het British Museum in een mededeling.