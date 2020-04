Overblijfselen van regenwoud ontdekt bij West-Antarctica HLA

01 april 2020

17u53

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben sporen van coniferen en boomvarens ontdekt op dieptes tot 30 meter onder de oceaanbodem dicht bij West-Antarctica - de overblijfselen van een regenwoud van 90 miljoen jaar geleden. Het woud groeide in het midden van het Krijt, het tijdperk van de dinosaurussen, zei het in Duitsland gebaseerde Alfred-Wegener-Institut (AWI), verwijzend naar een studie die woensdag in het vakblad Nature verscheen.

"We waren heel verrast door de ontdekking", zei de hoofdauteur van de studie, AWI-geoloog Johann Klages. Volgens de bevindingen lag de gemiddelde jaartemperatuur op Antarctica in die tijd rond de 12 graden Celsius. "Dit bevestigt dat Antarctica ijsvrij moet zijn geweest", aldus Klages. Tot dusver was dit enkel een veronderstelling. "We weten enkel dat het Krijt een van de warmste periodes ooit was, maar we hadden geen bewijs van het gebied bij de Zuidpool.”

Uit analyses bleek dat de concentratie aan koolstofdioxide in de atmosfeer veel hoger was dan aanvankelijk verondersteld. "De studie illustreert het grote potentieel van het broeikasgas kooldioxide als energieleverancier en de afkoelende eigenschappen van de ijslagen van vandaag", benadrukte Klages. Waarom het klimaat later afkoelde, trachten de vorsers nog uit te zoeken.