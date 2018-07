Oudste stuk brood ooit ontdekt in Jordanië TTR

19 juli 2018

11u59

Bron: Reuters 0 Wetenschap & Planeet Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen hebben onder het zand van de Zwarte Woestijn, in het noordoosten van Jordanië, het oudste stuk brood ooit ontdekt. Het gaat om verkoolde resten van een platbrood, dat naar schatting 14.400 jaar geleden werd gebakken door jagers-verzamelaars uit de Natufia-cultuur.

Opmerkelijk aan de recente ontdekking is dat de vondst 4.000 jaar ouder is dan het ontstaan van de landbouw. "De aanwezigheid van brood op deze locatie is buitengewoon", zegt een van de onderzoekers. Tot nog toe waren ruim 9.000 jaar oude teruggevonden kruimels de oudst broodresten ter wereld.

Historici dachten dat er eerst landbouw was en de geteelde producten nadien tot brood werden verwerkt, maar dat beeld lijkt niet te kloppen. Het is net andersom: brood bakken is ouder dan graanteelt. "Het is mogelijk dat brood, als het een veelgevraagd product zou zijn, mensen heeft aangespoord om te beginnen met het bewerken van het land", zegt een medewerker van het onderzoeksteam.

Het brood werd door wetenschappers nagemaakt in een laboratorium en zou smaken als een meergranenbrood. Het oudste brood ter wereld werd gemaakt uit bloem van wilde tarwe en gerst, dat gemengd werd met vermalen wortelknollen en water tot een deeg.