Orkaan Laura trekt spoor van vernieling: zeker 14 doden in VS, 31 slachtoffers op Haïti

29 augustus 2020

07u17

De krachtige orkaan Laura die de afgelopen dagen over de zuidelijke staten Louisiana en Texas trok, heeft in de Amerikaanse staten aan zeker veertien mensen het leven gekost. Ook op Haïti wordt de schade opgemeten. Daar vielen al zeker 31 doden.

De gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, bevestigde dat ten minste tien mensen zijn omgekomen in zijn staat. De helft overleed door koolmonoxidevergiftiging nadat ze generatoren binnenshuis aanzetten in de nasleep van de storm die donderdag aan land kwam. Vier sterfgevallen werden volgens Edwards veroorzaakt door bomen die op huizen vielen, een man verdronk nadat zijn boot in de storm zonk.

Volgens de site Poweroutage.us zaten vrijdag nog 464.813 huishoudens zonder stroom in Louisiana.

Texas werd ook getroffen door de orkaan. Drie van de vier sterfgevallen in de staat waren eveneens te wijten aan koolmonoxidevergiftiging door generatoren. Die slachtoffers, die allemaal dakloos waren, hadden volgens de Beaumont Enterprise onderdak gezocht in een poolzaal in de zuidoostelijke stad Port Arthur en de generator naar binnengedragen. Lokale media meldden vrijdagochtend dat een man stierf in Oost-Texas, hoewel niet is bevestigd dat hij een direct slachtoffer was van de orkaan.

Haïti

Eerder op vrijdag zei de civiele beschermingsdienst van Haïti dat 31 mensen daar zijn omgekomen als gevolg van orkaan Laura. Er zijn ook zeker 8 vermisten en evenveel gewonden. Het natuurgeweld richtte afgelopen weekend grote schade aan op de eilandnatie, toen nog als een tropische storm voordat die veranderde in een krachtige orkaan van categorie 4. Meer dan 6.200 huizen zijn overstroomd, ruim 2.300 zijn beschadigd en 243 andere zijn vernield. Op de Dominicaanse Republiek zijn vier mensen gestorven bij de doortocht van de orkaan.