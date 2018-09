Orkaan Florence laat dode vissen achter op snelweg FT

23 september 2018

12u56

Bron: ANP 0

De hulpdiensten in de Amerikaanse staat North Carolina hebben honderden dode vissen aangetroffen op een autosnelweg. De weg overstroomde toen orkaan Florence over de staat trok, berichten Amerikaanse media. De lokale brandweer plaatste de beelden van de morbide vondst zelf op Facebook. Daarop is te zien hoe brandweerlieden de weg schoonspuiten in de buurt van de plaats Wallace. "We kunnen 'vis van de snelweg spoelen' op de lange lijst zetten van interessante dingen die brandweerlieden ervaren", aldus de Penderlea Fire Department.

Het dodental als gevolg van orkaan Florence staat in de Verenigde Staten intussen op 44. Ook miljoenen dieren overleefden de zware storm niet. Er kwamen naar schatting 3,4 miljoen stuks pluimvee en ruim 5.500 varkens om het leven.