Opnieuw mysterieus ruimte-object ontdekt dat van buiten ons zonnestelsel komt

26 september 2019

Wetenschap Astronomen hebben opnieuw een ruimte-object gespot in ons zonnestelsel dat daar niet uit afkomstig is. Het is nog maar de tweede keer dat zoiets gebeurt, na de ontdekking van een mysterieuze sigaarvormige ruimterots in 2017. Op 7 december zal het object – waarvan ook nu niemand weet wat het precies is – zijn kleinste afstand tot de zon bereiken.

2I/Borisov: zo heeft de Internationale Astronomische Unie (IAU) het ruimte-object genoemd, naar ontdekker Gennady Borisov. Die amateurastronoom uit de Krim spotte het als eerste op 30 augustus met een zelfgemaakt telescoop. Het object leek op een komeet.

Zekerheid

Na een week van observaties door astronomen van over de hele wereld, slaagde het Minor Planet Center van het Amerikaanse Smithsonian Astrophysical Observatory erin om een voorlopige baan te berekenen van het object en dat wees erop dat het van buiten ons zonnestelsel kwam. Een conclusie die intussen met zekerheid bevestigd is.





Op basis van zijn helderheid vermoeden wetenschappers dat het object een diameter heeft van enkele kilometers. Dat is echter niet exact te bepalen omdat er rond de kern een aura zit.

2I/Borisov zou op 7 december op zijn dichtste punt bij de zon komen. Het object zou zich dan op 2 Astronomische Eenheden (3 miljoen kilometer) van de Aarde én van de zon bevinden. Ter vergelijking: dat is twee keer de afstand van de Aarde tot de zon.

Het object zou op zijn helderst zijn in december en januari en te zien aan de zuidelijke hemel. Daarna zal het zich weer verder van ons verwijderen en voorgoed uit ons zonnestelsel verdwijnen. (lees hieronder verder)

Het is nog maar de tweede keer dat wetenschappers een object waarnemen in ons zonnestelsel dat daar niet uit afkomstig is. In 2017 werd 1I/Oumuamua ontdekt en dat was meteen wereldnieuws. Er werd volop gespeculeerd over wat het precies kon zijn en daarbij werd zelfs geopperd dat het om een buitenaards ruimteschip ging. Maar tot nu toe heeft men nog niet met zekerheid kunnen vaststellen wat het precies is. Hetzelfde geldt voorlopig voor 2I/Borisov.

Waarneembaar

2I/Borisov zal wel langer waarneembaar zijn dan 1I/Oumuamua – verscheidene maanden – en dat is een vooruitzicht dat wetenschappers plezier doet. Ze hopen dat ze de mysterieuze bezoeker van ons zonnestelsel daardoor grondiger zullen kunnen bestuderen.

De nieuwe vondst doet vermoeden dat er nog meer van dergelijke objecten zijn en die zouden een nieuwe manier kunnen bieden om processen in andere sterrenstelsels te onderzoeken.