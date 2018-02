Opnieuw bewijs voor leven op Mars?

Zeldzame regenbui doet beestjes ontwaken JC

26 februari 2018

23u10

Bron: The Independent 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben in het droogste deel van de Zuid-Amerikaanse woestijn Atacama microben gevonden die decennialang in 'slaapstand' in de grond hebben gelegen. Tot er regenbuien kwamen, die de beestjes weer wekten. Intrigerend, want hetzelfde principe zou van toepassing kunnen zijn op Mars, stellen de onderzoekers.

Zonder water, geen leven. Maar door in een soort slaapstand te gaan, blijken organismen verbazend lang te kunnen overleven. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd is in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. De resultaten zijn gebaseerd op bodemstalen die genomen werden tussen 2015 en 2017.

Het is niet de eerste keer dat er microben in de woestijn gevonden zijn. Maar tot nu toe was het niet duidelijk of het om oorspronkelijke bewoners ging, of restanten van beestjes die waren aangedragen door de wind.

Zeldzame regenbui

Een extreem zeldzame regenbui in 2015 bracht het antwoord. Het water zette een explosie van biologische activiteit in gang. Genetische tests onthulden nadien dat meerdere inheemse bacteriesoorten zich hadden aangepast aan het leven in de onherbergzame woestijn.

Opvolgbezoeken in 2016 en 2017 brachten aan het licht dat dezelfde beestjes langzaamaan opnieuw in een slaaptoestand gingen, naarmate de grond er omheen opdroogde.

Leven op Mars?

De microben leefden in het droogste deel van de woestijn, maar hetzelfde principe zou van toepassing kunnen zijn op Mars. "Dit zijn plaatsen waar je nooit van zou verwachten dat iets er zou kunnen overleven", zegt planeetwetenschapper Dirk Schulze-Makuch van Washington State University aan The Independent. "Ons onderzoek toont aan dat als iets kan overleven in de droogste omgeving op aarde, er een goede kans is dat dat ook op Mars kan."

"We geloven dat deze microben honderden of zelfs duizenden jaren kunnen overleven in een slaaptoestand, in omstandigheden die zeer gelijkaardig zijn aan de situatie op Mars", vervolgt Schulze-Makuch. "En dat ze weer tot leven kunnen komen als het regent."

Miljarden jaren geleden had Mars oceanen en meren, waar mogelijk vroege levensvormen voorkwamen. Toen de planeet droger en kouder werd, zouden die op dezelfde manier overleefd kunnen hebben als de microben in Atacama.

"Als er ooit leven was op Mars, zou dat volgens ons onderzoek mogelijk plaatsgevonden hebben onder het bijzonder dorre oppervlak van vandaag", zegt de wetenschapper. Een robot die in 2021 op Mars zal landen in het kader van de ExoMars-missie zal twee meter diep in de bodem graven, op zoek naar tekenen van leven.