Opmerkelijk verschil rond agressie en seksualiteit bij hersenen van mannelijke en vrouwelijke muizen sam

21u37

Bron: Belga 0 thinkstock Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben een opmerkelijk verschil ontdekt tussen de hersenen van mannelijke en vrouwelijke muizen. Agressie en seksualiteit komen bij mannelijke muizen uit dezelfde hersenregio, maar bij vrouwelijke muizen niet.

Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience. Dayu Lin en haar collega's van de universiteit van New York kwamen al in 2011 tot de conclusie dat bij mannetjes alle vormen van agressie en seksualiteit vanuit dezelfde hersencellen in dezelfde regio van de hypothalamus (een deel van de hersenen) worden aangestuurd.

Lees ook Nuttige en onschadelijke hoornaars doodgemept door paniek over 'monsterwespen'

Vrouwtjes

Nieuw onderzoek van Lin en haar team leert echter dat dit bij vrouwtjes niet het geval is. Daar worden agressie en seksualiteit elk afzonderlijk door verschillende hersencellen op verschillende plaatsen in de hypothalamus aangestuurd.

thinkstock

Mens

In een ander wetenschappelijk tijdschrift, The New Scientist, stelt Lin dat de hypothalamus sterke gelijkenissen vertoont bij verschillende diersoorten. De resultaten zouden dus ook betrekking kunnen hebben op mensen. Daphna Joel van de universiteit van Tel Aviv in Israël zegt in hetzelfde vakblad dat er echter voldoende onderzoek is dat aantoont dat de hypothalamus in mensen en muizen van elkaar verschilt.