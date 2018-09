Opgroeien met veel groen zorgt later voor minder ademhalingsproblemen Redactie

19 september 2018

22u12

Bron: IPS 0 Wetenschap & Planeet Kinderen met groen in een straal van 100 meter rond hun ouderlijk huis hebben later als volwassene gemiddeld minder ademhalingsproblemen. Dat blijkt uit een Scandinavisch onderzoek bij meer dan 5.000 mensen dat vandaag werd gepresenteerd.

Wie als kind is blootgesteld aan luchtvervuiling, heeft volgens het onderzoek als volwassene vaker last van astma, piepende ademhaling en andere ademhalingsproblemen. Tot nog toe zou er opmerkelijk genoeg op wetenschappelijk vlak nog maar weinig bekend zijn over dat specifieke verband.

Ruim 1 op 10 deelnemers had last van ademhalingsproblemen

Scandinavische onderzoekers gingen daarom na hoe het met de ademhalingsproblemen is gesteld bij 5415 mensen van 18 tot 52 jaar in zeven landen, vooral in Scandinavië. Ze bekeken hoe het met de luchtkwaliteit was gesteld op de plaats waar deelnemers tot hun achttiende hadden gewoond.

Groen

Via satellietbeelden onderzochten ze ook hoeveel groen er in een straal van 100 meter rond hun ouderlijke huis was. Meer dan zeshonderd deelnemers – ruim een op de tien – had last van minstens luchtwegklachten, een ernstig piepende ademhaling of 'late onset' astma, een astma die op volwassen leeftijd ontstaat.

“Dit zijn voorlopige resultaten,” stelde Ingrid Nordeide Kuiper van het Academisch Ziekenhuis Haukeland verbonden aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen), “maar we stelden een verband vast tussen de blootstelling aan groen tijdens de kindertijd en een lager aantal luchtwegklachten op volwassen leeftijd."