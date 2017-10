Opgelijst: op deze leeftijden piek je in je leven avh

Niemand wordt graag ouder, maar eigenlijk hoef je niet te treuren. Doorheen je hele leven maak je piekmomenten mee waarop je op je allerbest bent in een bepaalde discipline. Een overzicht.

De jeugd heeft de vitaliteit mee, maar ouderen zijn psychisch stabieler én nemen wijzere beslissingen. Op de onderstaande figuur lijsten we de leeftijden op waarop mensen gemiddeld pieken.

Fysiek pieken als twintiger

Volgens Dataclysm, een boek van de oprichter van online-dating site OKCupid, zijn vrouwen van begin twintig het meest aantrekkelijk. Ook als mannen ouder worden, blijven ze doorgaans aangetrokken tot die leeftijdscategorie. Vrouwen daarentegen vallen op iets oudere mannen, behalve wanneer ze de dertig gepasseerd zijn.



Je spieren komen tot wasdom op je 25e. De volgende tien à vijftien jaar zit je safe, want je spieren beginnen pas daarna stevig af te takelen.



Op je 26e stap je best in het huwelijksbootje, want volgens een recente studie van het Institute for Family Studies zijn de kansen op een scheiding het kleinst voor wie trouwt tussen zijn 28e en 32e.



En de gemiddelde leeftijd van lopers die een marathon uitlopen, is 28, zo blijkt uit een studie van Runner's World.

Mentaal pieken als oudere

Hoe ouder je wordt, hoe tevredener, zo blijkt. Mensen boven de 60 zijn meer tevreden dan 55-jarigen verwáchten over vijf jaar te zijn. Bovendien zijn zowel mannen als vrouwen het meest tevreden met hun lichaam na hun 70e. Dat blijkt uit een studie van het Centre for Economic Performance.



Wijsheid komt met de jaren, want je inlevingsvermogen piekt wanneer je ouder wordt.

29, 39, 49, 59

Onderzoekers van het PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) zijn op een merkwaardig fenomeen gebotst. Wie het einde van een decennium bereikt, maakt doorgaans grotere levenskeuze. Mensen van 29, 39, 49 en 59 lopen vaker voor het eerst een marathon en hebben vaker een affaire.