Op welke verdieping zit jouw beleggingsadviseur? Het blijkt belangrijk voor je geld TK

18 april 2018

13u49

Bron: Science Daily 0 Wetenschap & Planeet Of je kantoor zich nu op het gelijkvloers of op de twintigste verdieping van een gebouw bevindt, het zou niets mogen uitmaken voor je werk, toch? Een recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat die schijnbaar onbelangrijke factor wel degelijk invloed heeft op je prestaties.

Dr. Sina Esteky, professor in marketing aan de universiteit van Miami, voerde een reeks experimenten uit. Het resultaat daarvan werd nu gepubliceerd in het vakblad Journal of Consumer Psychology. "De hoogte van je werkplek heeft invloed over hoe machtig je je voelt", meldt ze daar. "Hoe hoger, hoe meer zelfvertrouwen je hebt, en dat resulteert in het nemen van meer risico's." En daarvoor hoef je zelfs niet naast het raam te zitten; zelfs mensen in een afgesloten ruimte vertoonden het gedrag.

Esteky kwam tot die conclusie nadat ze gegevens van 3.000 financiële portfolio's bekeek, goed voor een totaal van 500 miljard in aandelen. Ze analyseerde hoeveel risico's er genomen werden in het portfolio en probeerde een link te vinden met de verdieping waarop het bedrijf in kwestie zich bevond.

Bitcoin

Die link bleek er te zijn en werd bevestigd in latere experimenten. Daarin vroeg ze onder meer aan studenten op de eerste en de derde verdieping van de universiteit om tien beslissingen te nemen. Die op de derde verdieping kozen vaker voor risicovolle opties dan die op het gelijkvloers, en in de daaropvolgende woordspelletjes kwamen meer woorden die met macht te maken hadden naar voor.

Volgens Esteky is dit een van de factoren die mee verklaren waarom mensen investeren in risicovolle zaken als Bitcoin. Ze wil haar studie nu uitbreiden naar andere sectoren, aangezien ze zich eerst concentreerde op de financiële wereld. Ze vermoedt immers dat het effect ook bij andere beroepen, zoals dokters die belangrijke beslissingen voor hun patiënten moeten nemen, voorkomt. Maar wie zich zorgen begint te maken omdat zijn accountant in een wolkenkrabber werkt, kunnen we geruststellen: het effect verdwijnt wanneer de persoon in kwestie ervan op de hoogte wordt gebracht. "Zodra mensen beseffen dat de hoogte van hun kantoor invloed heeft, nemen ze geen extra risico's meer." Gewoon even dit artikel doorsturen dus.