Op hol geslagen ruimtestation stort binnen enkele weken neer op aarde. Maar waar? Tine Kintaert

07 maart 2018

12u09

Bron: Guardian, DM, Metro UK 0 Wetenschap & Planeet In 2016 verloor China de controle over Tiangong-1, hun eerste ruimtestation. Binnen enkele weken zal het ding op een ongecontroleerde manier op de aarde neerstorten, en experts kunnen onmogelijk vaststellen waar het 8,5 ton wegende gevaarte zal terechtkomen. Onder meer Europa, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland liggen in de vuurlinie.

Het Amerikaanse Aerospace Corporation schat dat Tiangong-1 in de eerste week van april opnieuw in onze atmosfeer zal komen. De European Space Agency (ESA) houdt het op 'ergens tussen 24 maart en 19 april'. Het ruimtestation, dat 'hemelse plaats betekent, weegt meer dan 8 ton, en volgens de Aerospace Corporation is het goed mogelijk dat het niet volledig zal opbranden in de atmosfeer. Het puin zou dan kunnen neerkomen in een gebied van enkele honderden vierkante kilometers groot.

De kans dat dit in België gebeurt is alvast nihil. Volgens de ESA kunnen de brokstukken terechtkomen 'overal tussen de breedtegraden van 43ºN en 43ºS'. En daar ligt zowat de halve wereld tussen: van Zuid-Frankrijk en Spanje tot Australië, Noord- en Zuid-Amerika. "Op dit moment is een precieze schatting van waar Tiangong-1 de atmosfeer zal binnendringen onmogelijk." Het kan dus evengoed in de oceaan zijn.

Geen reden tot paniek

Maar zelfs als er brokstukken op het vasteland vallen, is dat geen reden tot bezorgdheid. "Zelfs wanneer een locatie wordt getroffen, dan nog is de kans dat een specifiek persoon wordt geraakt ongeveer een miljoen keer kleiner dan de kans om de nationale loterij te winnen", aldus Aerospace Corporation. "In de geschiedenis van de ruimtevaart is nog niemand slachtoffer geworden van ruimtepuin. Slechts één iemand zou ooit getroffen zijn, en zij raakte niet eens gewond."

'Het is pas in de laatste week dat we met meer zekerheid kunnen spreken over een mogelijke crash' Jonathan McDowell, astrofysicus aan de universiteit van Harvard

Jonathan McDowell, een astrofysicus van de universiteit van Harvard, maant wel aan tot voorzichtigheid. Tegen de Britse krant The Guardian wees hij op fragmenten van een raket van vergelijkbare omvang die in januari in Peru neerkwamen. "Om de paar jaar gebeurt zoiets als dit, maar Tiangong-1 is groot en compact, dus we moeten het in de gaten houden."

In 2016 gaf China toe dat het de controle over Tiangong-1 had verloren en dat het niet in staat zou zijn om een gecontroleerde re-entry uit te voeren. McDowell stelt dat het ruimtestation de laatste maanden steeds sneller daalt, momenteel aan een snelheid van ongeveer 6 kilometer per week. Het is moeilijk te voorspellen wanneer de module zal neerstorten, omdat de snelheid wordt beïnvloed door het constant veranderende "weer" in de ruimte.