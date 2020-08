Op één na grootste enkelvoudige telescoop ter wereld zwaar beschadigd nadat kabel knapt KVDS

12 augustus 2020

12 augustus 2020

De bekende Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico is maandag zwaar beschadigd geraakt nadat een kabel knapte. Dat meldt de University of Central Florida.

De Arecibo-radiotelescoop werd in 1963 gebouwd en was met een diameter van 305 meter lange tijd de grootste enkelvoudige telescoop ter wereld. In 2016 moest hij die eer echter doorgeven aan de Five hundred meter Aperture Spherical Telescope in China. Die meet 500 meter in doorsnede.

The X-Files

De radiotelescoop in Puerto Rico werd onder meer gebruikt om in 1974 de Arecibobooschap uit te sturen. Die moet aan eventueel buitenaards leven laten weten dat er nog meer bewoonde planeten zijn. Hij speelde ook mee in een heleboel films en series, van de James Bond-film ‘GoldenEye’ tot ‘Contact’, ‘Species’ en de populaire sciencefictionserie ‘The X-Files’.



Het incident gebeurde maandag in de vroege ochtend. Een van de hulpkabels die een metalen platform boven de schotel mee op zijn plaats houdt, brak en veroorzaakte een snee van 30 meter lang in enkele van de panelen waaruit de schotel is opgebouwd.

Er raakten ook zes tot acht panelen van de Gregorian Dome beschadigd, die boven de schotel hangt en de ontvanger bevat van de telescoop. Ook het platform om de Gregorian Dome te bereiken – 150 meter boven de schotel – raakte beschadigd.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de kabelbreuk. De telescoop is tijdelijk buiten gebruik, terwijl ingenieurs bekijken wat de schade is en welke herstellingen nodig zijn.

Veiligheid

“Er is een team van experten bezig met een analyse van de situatie”, aldus directeur Francisco Cordova. “Onze focus ligt op het verzekeren van de veiligheid van ons personeel, het vrijwaren van de faciliteit en het materiaal en het zo snel mogelijk weer opstarten van onze telescoop. We willen zo snel mogelijk weer wetenschappers over de hele wereld bijstaan.”

De Arecibo-radiotelescoop is een van de krachtigste telescopen ter wereld. Hij bevindt zich aan de noordkust van Puerto Rico en kan door zijn ligging in de buurt van de evenaar alle planeten in ons zonnestelsel observeren.

De telescoop weerstond al orkanen, tropische stormen en aardbevingen. Momenteel zijn er nog altijd herstellingen bezig na de orkaan Maria, die in 2017 schade aanrichtte.

