Op deze website kan je checken welk weer het is op Mars KVDS

20 februari 2019

Benieuwd naar het weer op Mars? Dan kan je sinds gisteren terecht op een nieuwe website van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA.

Het is de Marsrobot InSight die de gegevens doorstuurt. Die landde in november vorig jaar op de rode planeet en moet er in de eerste plaats onderzoek doen naar aardbevingen. De ruimterobot heeft echter ook sensoren aan boord die ons meer vertellen over het weer.

De klok rond

Dat zogenaamde ‘Auxiliary Payload Subsystem’ (APSS) werd ontworpen door het Jet Propulsion Laboratory in Californië - dat de missie van de InSight leidt - en verzamelt de klok rond informatie over het weer op de landingsplaats van de InSight. Die info stuurt de robot elke dag door naar de aarde. Daardoor krijgen we een nooit eerder gezien beeld van hoe het weer is op onze buurplaneet.





Zo staat momenteel op de site te lezen dat het er vorige week gemiddeld -63 graden Celsius was. Zondag bedroeg de maximumtemperatuur -17 graden en de minimumtemperatuur -95 graden. De wind waaide met een snelheid van 19 kilometer per uur uit het zuidwesten.





Voor alle duidelijkheid: door de afstand komen de gegevens met vertraging aan. Je kan op de site dus alleen het weer van enkele dagen geleden zien. (lees hieronder verder)

Het ruimtetuig zou de weerwaarnemingen minstens twee jaar moeten uitvoeren. Op die manier kunnen ook de verschillen in seizoenen op de planeet bestudeerd worden. “Het geeft je het gevoel dat je zelf een buitenaardse plek bezoekt”, aldus Don Banfield die de weermissie leidt. “Mars kent atmosferische verschijnselen die ook op aarde voorkomen, maar ze verschillen er ook erg van.”

Hoofdmissie

Het verzamelen van de weergegevens is ook belangrijk voor de hoofdmissie van de InSight zelf. Ze moet achterhalen of er bij het verzamelen van seismologische gegevens geen sprake is van “ruis” door het weer. Die kan de registratie van data verstoren.