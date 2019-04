Ook in vakantie betogen klimaatspijbelaars: 1.100 deelnemers in Brussel HAA TVC

11 april 2019

12u01

Bron: Belga 28 Wetenschap & Planeet Ook in de paasvakantie wordt er betoogd in Brussel voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Youth for Climate krijgt ditmaal het gezelschap van verschillende rectoren van Belgische universiteiten. De Grootouders voor het Klimaat deden afgelopen week ook al een oproep om de klimaatspijbelaars te steunen tijdens de vakantie.

Volgens een officiële telling van de Brusselse politie nemen ongeveer 1.100 mensen deel aan de mars. Het is al de veertiende week op rij dat een klimaatmanifestatie plaatsvindt in de hoofdstad. Vorige week stapten amper 500 betogers mee in de mars; deze week is de opkomst opnieuw gestegen.

De rectoren van meerdere Belgische universiteiten lopen samen met de jongeren mee aan de kop van de stoet. Ze willen daarmee de klimaatspijbelaars een hart onder de riem steken en tonen dat het tijd is om in te grijpen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten het beleid voeden Rik Van De Walle, rector UGent

"De resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten in rekening gebracht word in het debat”, zegt Rik Van De Walle, rector van de UGent. “Ze moeten de politiek niet voeren, maar wel het beleid voeden. De jongeren hebben speciaal gevraagd om aanwezig te zijn om dat te staven en als rector ben ik hier om de wetenschap te vertegenwoordigen.”

“Zeker deze week tijdens de vakantie is het belangrijk om hen te steunen en te benadrukken dat ze hun inspanningen moeten volhouden", aldus Van De Walle.

De klimaatjongeren blijven zoals elke week razend enthousiast in hun protest en blijven hun gekende slogans scanderen. De Grootouders voor het Klimaat hebben foto's van hun kleinkinderen bij zich om te benadrukken dat de toekomst van de jongeren op het spel staat en er politieke moed nodig is om die te verzekeren.

Er zijn duidelijk politieke maatregelen nodig en daarop blijft het helaas wachten Hugo Van Dienderen, opa voor het klimaat

Nog zes keer spijbelen voor het klimaat en dan zijn er de verkiezingen op 26 mei. Tot dan blijven de klimaatjongeren van Youth for Climate elke week op straat komen, verzekert Anuna De Wever. “Binnen 10 jaar kan het wel eens zijn dat het klimaat onomkeerbaar beschadigd is. We staan hier niet om mee te doen aan een hype, maar we staan hier echt met een doel. Hopelijk beseft iedereen hoe dringend het is en komen ze nog zes keer op straat”, zegt De Wever.

“Het blijft absoluut nodig dat we de politiek wakker schudden”, zegt opa voor het klimaat Hugo Van Dienderen. “De jongeren doen het al zo lang, dus wat extra versterking van de ouderen kunnen ze zeker gebruiken. We kunnen begrijpen dat zij in de paasvakantie misschien wel eens iets anders willen doen na zoveel keer betogen.”

Net zoals de jongeren frustreert het ook de grootouders dat er op politiek vlak nog te weinig beweegt. “Er zijn al heel veel burgers, bedrijven, lokale besturen die inspanningen doen, maar dat is totaal onvoldoende om die klimaatverstoring te voorkomen. Er zijn duidelijk politieke maatregelen nodig en daarop blijft het helaas wachten”, besluit Van Dienderen.

