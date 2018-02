Ook e-sigaret zonder nicotine is schadelijk: deze smaken zijn giftig TK

05 februari 2018

07u24

Bron: Science Daily, DS 6 Wetenschap & Planeet Elektronisch roken, ook wel vaping genoemd, zit de laatste jaren fiks in de lift. De toestellen worden meestal aangeprijsd als een gezondere vervanger voor de echte sigaret: het stilt de drang naar nicotine zonder teer, koolmonoxide of andere schadelijke stoffen. Al is de waarheid vooral dat we nog erg weinig afweten van de effecten van vapen. Een nieuwe studie wijst alvast uit dat de chemische smaakmakers niet zo onschuldig zijn als ze klinken.

Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad zijn e-sigaretten "beduidend minder toxisch" dan tabak, op voorwaarde weliswaar dat ze voldoen aan de Europese normen van veiligheid en kwaliteit. Volgens de raad komen er bij het dampen "slechts een beperkt aantal toxische producten vrij en geen verbrandingsproducten van tabak". In één adem geeft de Gezondheidsraad wel nog mee dat er meer onderzoek nodig is naar het effect van dampen op het lichaam.

Een nieuwe studie in het tijdschrift Frontiers in Physiology, uitgevoerd aan de University of Rochester, doet alvast enkele alarmbellen rinkelen. Daar werd vastgesteld dat zelfs e-sigaretten zónder nicotine schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De chemische stoffen die de e-liquid haar smaakje geven - met vrolijke namen als Strawberry Fields of Cherry Me Up - zijn lang niet zo onschadelijk als ze klinken. De stoffen mogen dan veilig bevonden zijn voor de voedingsindustrie, dat wil niet zeggen dat ze ook probleemloos geïnhaleerd kunnen worden.

Kaneel, vanille en boter

Prof. dr. Irfan Rahman ging na wat het effect was van die smaakstoffen op onze immuniteit, en stelde vast dat er rechtstreekse schade ontstond aan de monocyten (een van de witte bloedcellen). Er ontwikkelden zich ontstekingsreacties en er kwamen meer vrije radicalen voor, en in sommige gevallen stierf de cel zelfs af.

Niet alle smaakjes blijken even giftig. Vooral kaneel, vanille en botersmaak zijn te mijden, klinkt het in het onderzoek. Verschillende smaakjes mengen is al helemaal uit den boze: "Onze research toonde aan dat het mixen van e-liquids veruit het giftigste is voor de witte bloedcellen."

Rahman waarschuwt wel dat zijn onderzoek nog niet compleet is. In dit geval werden de cellen rechtstreeks geconfronteerd met de smaakstoffen. Een volgende stap is nu om het echte 'vapen' te simuleren, en te kijken hoe de cellen reageren op e-liquids in aerosolvorm.

Herevaluatie

In België is de e-sigaret strenger aan banden gelegd dan in de meeste landen. Bij ons worden ze behandeld zoals gewone tabaksigaretten: ze mogen niet online verkocht worden, ze zijn verboden voor kinderen onder de 16 jaar en er mag geen reclame voor gemaakt worden. Je mag ook niet dampen in gesloten openbare ruimtes. Jan Eyckmans van de federale overheidsdienst Volksgezondheid laat ook weten dat ze waakzaam blijven. "De nieuwe wetenschappelijke inzichten blijven binnenstromen, dus is er constante herevaluatie nodig", klinkt het in De Standaard.