Ontdekkers hepatitis C-virus winnen Nobelprijs voor Geneeskunde KVDS

05 oktober 2020

11u34 4 Wetenschap & Planeet De ontdekkers van het hepatitis C-virus hebben de Nobelprijs voor Geneeskunde gewonnen. Dat is zonet bekendgemaakt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het gaat om onderzoekers Harvey J. Alter, Michael Houghton en Charles M. Rice.

De drie wetenschappers deden volgens het Nobelprijs-comité baanbrekende ontdekkingen die leidden tot de identificatie van het hepatitis C-virus. De methodische studies van transfusiegeassocieerde hepatitis door Alter uit 2020 toonden aan dat een onbekend virus een veelvoorkomende oorzaak was van chronische hepatitis. Houghton gebruikte een niet eerder geteste strategie om het genoom van het nieuwe virus te isoleren. En Rice leverde het laatste bewijs dat aantoont dat het hepatitis C-virus alleen hepatitis kan veroorzaken.





De winnaars werden kort voor de officiële bekendmaking gebeld door voorzitter Thomas Perlmann. Die kon alleen Alter en Rice bereiken. Ze waren verbaasd maar bijzonder gelukkig, zo klinkt het.

70 miljoen gevallen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er meer dan 70 miljoen gevallen van hepatitis C wereldwijd. Jaarlijks vallen 400.000 doden door de ziekte. Die kan leverkanker veroorzaken en een transplantatie noodzakelijk maken.





Later deze week worden de winnaars van de andere Nobelprijzen bekendgemaakt. Het prijzengeld is met 10 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 960.000 euro) per categorie 10 procent hoger dan vorige jaren.

Dinsdag staat Natuurkunde op het programma en woensdag Scheikunde. Donderdag wordt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor Literatuur wint. Vrijdag wordt in Oslo de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt, waarna volgende week maandag Economie de rij sluit.

De uitreikingsceremonies in december krijgen vanwege de coronapandemie een ander karakter dan in voorgaande jaren. Het is de bedoeling dat de laureaten de medailles en diploma’s niet in Stockholm, maar in hun eigen land krijgen uitgereikt. De uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, traditioneel in het Noorse Oslo, zal op 10 december veel kleinschaliger zijn dan voorheen, maar wel in aanwezigheid van de winnaar. Het banket is geschrapt.

