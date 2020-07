Ontbossing Amazonewoud met een kwart gestegen: eerste 6 maanden van dit jaar al ruim 3.000 vierkante kilometer weg ADN

10 juli 2020

16u24

Bron: ANP 5 Wetenschap & Planeet De ontbossing van het Amazone-gebied in Brazilië, het grootste regenwoud ter wereld, is met een kwart gestegen in vergelijking met de eerste helft vorig jaar. De eerste zes maanden verdween ruim 3.000 vierkante kilometer, de grootste oppervlakte sinds 2015.

Dat zegt het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek, dat vijf jaar geleden begon met registratie.

In juni ging ruim 1.000 vierkante kilometer bos verloren, bijna 11 procent meer dan een jaar geleden en de veertiende maand van stijging achter elkaar.



De aanhoudende ontbossing leidt al jaren tot internationale kritiek van landen en milieubewegingen. Volgens actievoerders groeit de druk op president Bolsonaro, die sceptisch is over klimaatverandering. Hij gaf toestemming voor land- en mijnbouw op beschermde gronden en in reservaten voor de oorspronkelijke bevolking. Hij ontkent dat de jungle wordt vernietigd om voedsel te produceren.