Onderzoekers van ULB identificeren nieuw type diabetes

Onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben in samenwerking met enkele buitenlandse universiteiten een nieuw type diabetes geïdentificeerd. Dat meldt de universiteit in een persbericht.

Het nieuw type diabetes wordt veroorzaakt door een mutatie van het gen RFX6. Volgens ULB-professor Miriam Cnop is er bij dragers van het gemuteerde RFX6-gen een verminderde productie van het hormoon GIP waardoor er een tekort aan insuline ontstaat. Dit type diabetes is daarmee het eerste dat gelinkt kan worden aan een verminderde productie van het GIP hormoon.



Personen die drager zijn van het gemuteerde RFX6-gen hebben een grote kans om diabetes te ontwikkelen. Bij patiënten van 50 jaar is die kans 80 procent. De ziekte kan zich bovendien vroeg manifesteren, nog vóór iemand 20 wordt. De ziekte is overdraagbaar van ouders op kinderen en kan zo meerdere generaties van dezelfde familie treffen.



De studie met de bevindingen rond dit nieuw type diabetes werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications en is een samenwerking met de Universiteit van Exeter (Verenigd Koninkrijk), de Universiteit van Helsinki (Finland) en de Universiteit van Kyoto (Japan).