Onderzoekers UGent pleiten voor genderneutrale wc's: "Kortere wachtrijen"

08u52

Genderneutrale wc, bedoeld voor mensen die zich met man noch vrouw identificeren. Wetenschap & Planeet Genderneutrale wc's zijn een efficiëntere benutting van infrastructuur en zorgen voor kortere wachtrijen. Dat blijkt uit berekeningen van de Gentse professor Wouter Rogiest en burgerlijk ingenieur Kurt Van Hautegem. Genderneutrale toiletten zijn vandaag echter nog altijd bij wet verboden.

Het onderzoek, dat vrijdag ook op Knack.be verschijnt, ziet drie redenen om de wetgeving over sanitaire faciliteiten op de werkvloer te herschrijven. Zo schrijft het wettelijk kader vandaag te veel wc's voor. In bedrijven met 200 personen legt de norm er 14 of 15 op, terwijl 10 genderneutrale toiletten ruimschoots volstaan, zo blijkt uit de computermodellen die Rogiest en Van Hautegem hebben ontwikkeld.

De bordjes met aanduiding man-vrouw doen dus meer kwaad dan goed, en kunnen beter verwijderd worden. Onderzoekers Wouter Rogiest en Kurt Van Hautegem

Een reductie zou een fikse winst aan kantoorruimte betekenen, die nu verloren gaat aan ongebruikte toiletten. Voor kleine bedrijven schrijft de wet voor om elk geslacht een apart toilet aan te bieden, terwijl één genderneutraal toilet volstaat. Dat zou een opsteker zijn voor kleine bedrijven, die zo de uitgaven aan sanitaire voorzieningen drastisch kunnen reduceren.

Bovendien, zo argumenteren de wetenschappers, is het sorteren op geslacht gewoon niet meer van deze tijd. "Aan kandidaat-adoptieouders en trouwende koppels stelt men ook geen voorwaarden meer op basis van geslacht", klinkt het. "De bordjes met aanduiding man-vrouw doen dus meer kwaad dan goed, en kunnen beter verwijderd worden."

De wetenschappers vragen beleidsmakers de wet te herzien, zodat bedrijven minder (en genderneutrale) toiletten kunnen voorzien.