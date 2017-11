Onderzoekers: "Suikerindustrie hield 50 jaar geleden bewijzen van link met kanker achter" JC

Bron: PBS, PLOS 0 Thinkstock Wetenschap & Planeet De suikerindustrie heeft in de jaren 60 mogelijke bewijzen van een link tussen sucrose en kanker achtergehouden. Dat zeggen w etenschappers van de universiteit van Californië, die documenten ontdekt hebben die aantonen dat een studie in de beginfase werd afgeblazen toen het verband duidelijk werd.

Dat stellen de onderzoekers in een nieuwe analyse, die vorige week verschenen is in PLOS Biology. De Amerikaanse wetenschappers voeren al tien jaar onderzoek naar de suikerindustrie. In archieven botsten ze per toeval op een doos met "vertrouwelijke" documenten over "Project 259".

Project 259 is de naam van een studie die in 1968 werd opgestart door de Sugar Research Foundation. Daarbij werden de darmflora onderzocht van ratten die sucrose - suiker dus - of zetmeel hadden gegeten. Uit de eerste resultaten bleek dat sucrose het metabolisme van de ratten in de war stuurde, waardoor zich triglyceriden in hun lijfjes opstapelden. Dat zijn vetten die ertoe kunnen leiden dat aders verstopt raken en het risico op hart- en vaatziekten toeneemt.

Een ander experiment van Project 259 linkte een suikerrijk dieet ook aan een toename van beta-glucuronidase, een enzym dat gelinkt is aan blaaskanker.

Onderzoek stopgezet

Nadat deze ontdekking in augustus 1970 gerapporteerd werd aan de International Sugar Research Foundation, zo blijkt uit interne documenten, vroegen de wetenschappers fondsen voor bijkomend onderzoek. Een maand later noemde vicevoorzitter John Hickson van de onderzoeksafdeling van de Foundation de waarde van Project 259 "nul". De fondsen werden geweigerd, en het project werd in 1971 afgevoerd.

Vorig jaar ontdekten dezelfde onderzoekers van de universiteit van Californië ook al een ander nooit gepubliceerd document dat aantoonde dat de suikerindustrie een rapport gefinancierd heeft dat verbanden tussen suiker en hart- en vaatziekten minimaliseerde.

"Bewijzen weggemoffeld"

Onderzoekers Cristin Kearns en Stanton Glantz argumenteren dat de suikerindustrie bewijzen weggemoffeld heeft en de subsidiëring stopgezet heeft omwille van de negatieve bevindingen.

"Niets meer dan veronderstellingen en speculaties", reageert Courtney Gaine, voorzitter en CEO van de Sugar Association. Volgens de handelsorganisatie is de suikerindustrie altijd transparant geweest over Project 259 en steunt ze wetenschappelijk onderzoek, ook als de resultaten nadelig zijn voor de sector.

Een studie uit 1969 ontdekte dat cyclamaat het risico op blaaskanker verhoogde bij ratten, en die zoetstof werd kort daarna verboden

Volgens Gaine werd Project 259 afgeblazen op het moment dat de Sugar Research Foundation zich opsplitste in twee organisaties: de Sugar Association en de International Sugar Research Organization. De studie ging verloren in de bureaucratische rompslomp, aldus Gaine, en werd overgedragen aan de British Nutrition Foundation. Waarom die er niets meer mee deed, weet ze niet.

Twijfel zaaien

Maar als de voorlopige resultaten van Project 259 gepubliceerd waren, zou dat volgens Kearns een groot verschil hebben kunnen maken voor de volksgezondheid. "In de jaren 1950 en 1960 doken bewijzen op die suikerconsumptie linkten aan hartziekte, maar de suikerindustrie wou alleen maar twijfel zaaien", zegt Kearns. "In de late jaren 60 werden ook kunstmatige zoetstoffen onderzocht. Een studie uit 1969 ontdekte dat cyclamaat het risico op blaaskanker verhoogde bij ratten, en die zoetstof werd kort daarna verboden."