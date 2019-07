Onderzoekers slagen erin om hiv-virus bij besmette muizen uit te schakelen FVI

Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd om het hiv-virus, dat aids veroorzaakt, duurzaam uit te schakelen bij bepaalde besmette muizen. Ze hebben daarvoor een combinatie van technieken gebruikt, maar hun methode is nog verre van toepasbaar op mensen. Dat staat in een studie die deze week gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Nature.

De drie auteurs van de studie werken aan de universiteit van Nebraska en aan de Temple University van Philadelphia. Ze hebben twee technologieën gecombineerd in een poging het virus uit te schakelen bij laboratoriummuizen. Hun doel is de heropflakkering van hiv tegengaan, want bij patiënten die momenteel op het gebruik van antiretrovirale middelen aangewezen zijn, blijft het virus permanent in hun lichaam aanwezig. Van zodra het gebruik van aidsremmers onderbroken wordt, wordt het virus opnieuw 'geactiveerd'. Daardoor zijn die patiënten levenslang op die middelen aangewezen.

Door de combinatie van twee technologieën zijn de onderzoekers erin geslaagd bij meer dan een derde van de muizen het virus te elimineren. In hun besluit schrijven ze dat de resultaten "aantonen dat het haalbaar is het virus permanent uit te schakelen". Maar de uitroeiing van het virus bij mensen is nog veraf, schrijven ze. Maar “dit is een belangrijke eerste stap.”