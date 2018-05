Onderzoekers: "NASA's gouden plaat beeldt mensheid af als volk dat graag ruzie maakt en kan heel verwarrend zijn voor eventuele aliens" Redactie

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet De gouden plaat van NASA werd in de ruimte gelanceerd als een 'portret' van de mensheid. Maar bij eventuele buitenaardse wezens kan ze een heel vertekend beeld geven, zeggen onderzoekers. "Die zullen een soort ontdekken die graag ruzie maakt, een brabbeltaal spreekt en schoonheid ziet in bloemen die brullen als kettingzagen."

De Voyager Golden Record werd in 1977 samen met de Voyager-sondes gelanceerd. Zowel Voyager 1 als Voyager 2 heeft een kopie aan boord. De platen bevatten geluiden en beelden die de diversiteit van onze cultuur weergeven. Althans in onze ogen.

Voor buitenaardse levensvormen - als die er zijn - kan de plaat een totaal andere boodschap bevatten, zeiden Amerikaanse onderzoekers afgelopen weekend op een bijeenkomst van de National Space Society. Rebecca Orchard en Sheri Wells-Jensen van de universiteit van Bowling Green in Ohio bestudeerden het materiaal op de plaat. Ze maakten een analyse van hoe een buitenaardse maatschappij - met bewoners die andere zintuigen hebben dan wij - de plaat zou kunnen interpreteren.

Zintuigen

De 117 beelden, dolfijngeluiden, begroetingen in 54 talen en de aardse muziek zijn zeer mensgericht, menen de onderzoekers. "De gouden plaat is een prachtig artefact en is representatief voor hoe de mens zichzelf wil zien. Maar ze is bedoeld om ontvangen en geïnterpreteerd te worden door iets dat dezelfde zintuiglijke capaciteiten heeft", aldus Orchard. "Als het tweede zintuig ontbreekt, of helemaal anders werkt, kan de gouden plaat verwarrend worden."



Het salvo van begroetingen "volgt elkaar zodanig op dat buitenaardse wezens het kunnen interpreteren als geruzie, in een taal zonder grammatische uniformiteit". Als ze kunnen horen, uiteraard.

De gouden plaat is representatief voor hoe de mens zichzelf wil zien. Rebecca Orchard, onderzoeker

Verwarring

De plaat bevat audio op de ene zijde en beelden op de andere. Dat kan volgens de onderzoekers tot nog meer verwarring leiden. Als een buitenaardse beschaving geluiden zou proberen te matchen aan de beelden, kan het leven op aarde er bijzonder vreemd uitzien. "Wat als je de foto van een narcis koppelt aan het gebrul van een kettingzaag?", zegt Orchard.

Het moeilijkst noemen de onderzoekers de muziek, die varieert van Bach over Chuck Berry tot Bulgaarse folkmuziek. "Ik kan natuurlijk niet zeggen hoe deze verschillen geïnterpreteerd zullen worden", zegt Orchard. "Maar wat ik wel kan zeggen, is dat ze een ingewikkelde puzzel vormen voor een luisteraar die totaal niet vertrouwd is met mensen en de geluiden die ze maken."

Hoe dan ook, het is onwaarschijnlijk dat de plaat snel verwarring zal zaaien. Voyager 1 bevindt zich nu meer dan 21 miljard kilometer van de aarde en zal pas over 40.000 jaar in de buurt van een ander sterrenstelsel komen.