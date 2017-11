Onderzoekers hebben ontdekt hoe oud vermeende graf van Jezus is en het blijkt effectief uit tijd van Romeinen te stammen Koen Van De Sype

Bron: National Geographic 0 EPA Wetenschap & Planeet Wetenschappers zijn erin geslaagd om de ouderdom te bepalen van wat door velen beschouwd wordt als het graf van Jezus, in de Verrijzeniskerk in Jeruzalem. De oudste resten in de kerk werden tot nu toe teruggeleid tot de tijd van de kruisvaarders, ongeveer duizend jaar geleden. Maar de mortel die gebruikt werd om de tombe te bouwen, blijkt nu toch uit de tijd van de Romeinen te komen.

De Verrijzeniskerk of de Heilig Grafkerk kreeg het door de eeuwen heen zwaar te verduren, onder meer door branden, aardbevingen en belegeringen. Ze werd in 1009 helemaal vernietigd en enige tijd later heropgebouwd, wat wetenschappers in vraag deed stellen of het dan wel mogelijk was dat zich daar de graftombe van Jezus kon bevinden. Die zou daar volgens de overlevering gebouwd zijn door een delegatie van vroeger christenen uit Rome, in de 4de eeuw.

Mortel

Onderzoekers namen nu stalen van de mortel die tussen het originele kalkstenen oppervlak van de grafgrot en een marmeren plaat erbovenop zat en een analyse daarvan wijst uit dat die effectief uit 345 na Christus dateert. Hoewel het archeologisch niet mogelijk is om te zeggen of het graf wel degelijk de begraafplaats is van een jood die bekendstond als Jezus van Nazareth – die volgens het Nieuwe Testament in Jeruzalem werd gekruisigd in het jaar 30 of 33 – toont de nieuwe ontdekking aan dat de tombe wel degelijk uit de tijd stamt van de eerste christelijke keizer van Rome, Constantijn. (lees hieronder verder)

EPA De tombe van Jezus in de Verrijzeniskerk in Jeruzalem.

AP Een Griekse priester bij een raam dat uitgeeft op de binnenkant van de graftombe van Jezus. Het zou een deel van de originele stenen muur zijn van de tombe.

Het was een delegatie van die keizer die volgens historische bronnen rond 325 in Jeruzalem aankwam op zoek naar het graf en naar een Romeinse tempel geleid werd die 200 jaar eerder was gebouwd. Onder de tempel vonden ze een graf dat uit kalksteen was gehakt. De bovenkant werd eraf gehaald zodat ze de binnenkant konden zien en daar rond werd een schrijn gebouwd.

Gerestaureerd

De tombe werd voor het eerst in eeuwen geopend in oktober vorig jaar, toen het schrijn er rond grondig gerestaureerd werd. Dat was het moment dat de stalen mortel werden verzameld en die kwamen van verschillende plaatsen binnen in het schrijn. In het graf lag een lange plank of grafbed, waar volgens de overlevering het lichaam van Jezus werd opgelegd na zijn kruisiging. (lees hieronder verder)

AP

AP

AP

Het marmeren blad bovenop het grafbed zou uiterlijk in 1555 aangebracht zijn en lag daar vermoedelijk al in het midden van de 14de eeuw, als we de verslagen van pelgrims mogen geloven. Eronder vonden onderzoekers tot hun verbazing nog een oudere, kapotte marmeren plaat met een kruis erin gegraveerd en die lag onmiddellijk op het originele kalkstenen grafbed. Sommigen dachten dat het uit de tijd van de kruisvaarders stamt, anderen vermoedden dat het uit de tijd was dat de kerk werd vernietigd.

Zuidelijke muur

De nieuwe testresultaten onthullen nu dat de oudere plaat vermoedelijk gemetst werd in het midden van de vierde eeuw, op bevel van keizer Constantijn. Mortelstalen van de zuidelijke muur van de grot werden gedateerd op 335 en 1570, wat de constructiewerken ten tijde van de Romeinen en later in de 16de eeuw – zoals ook gedocumenteerd is – bevestigt. Mortel uit de ingang naar het graf is dan weer van de 11de eeuw, wat overeenkomt met de reconstructie van het schrijn nadat de kerk vernield werd in 1009. En daarmee lijken de resultaten overeen te komen met de geschiedschrijving.

De mortel werd onafhankelijk van elkaar gedateerd in twee aparte laboratoria.