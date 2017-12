Onderzoekers hebben mysterieus gezoem vanuit diepste van aarde waargenomen en niemand weet wat het is Koen Van De Sype

18u01

Het is een vraag die de wetenschap intussen al even bezighoudt: van waar komt het vreemde gezoem dat uit het diepste van onze aarde lijkt te komen? Een studie van het Institut de Physique du Globe de Paris onder leiding van Martha Deen hoopt nieuw licht op de zaak te werpen.

Het is al langer bekend dat de aarde constant een vibratie met een lage frequentie uitstoot. De eerste pogingen om het gezoem waar te nemen dateren al van 1959, maar het duurde nog tot 1998 voor de wetenschap erin slaagde om het bestaan ervan te bewijzen. Dat gebeurde met seismografen op het land. Deen slaagde er nu voor het eerst in om het signaal ook op de bodem van de zee te detecteren en dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor het onderzoek.

Seismografen

Haar team verzamelde eerst gegevens van 57 seismografen in de Indische Oceaan, ten oosten van Madagaskar. Dat gebeurde tussen 2012 en 2013. Met een combinatie van technieken verwijderden de onderzoekers vervolgens interferentie van water, stromingen en elektronische storingen. Ze kwamen zo tot de conclusie dat de natuurlijke vibratie van de aarde piekt op frequenties tussen 2,9 en 4,5 millihertz. Die zijn niet met het blote oor hoorbaar, omdat ze zo’n 10.000 keer zachter zijn dan onze gehoordrempel, die op 20 hertz ligt.

Dat het signaal op de bodem van de zee werd waargenomen en dat de aarde voor 70 procent met water bedekt is, suggereert dat het gezoem over de hele aardoppervlakte voorkomt. Deen hoopt dat de ontdekking het onderzoek een nieuwe impuls kan geven en dichter bij de bron van het geluid kan brengen. De resultaten van haar onderzoek publiceerde ze in Geophysical Research Letters. (lees hieronder verder)

Ze gelooft ook dat het ons kan helpen om de binnenkant van onze planeet nog gedetailleerder in kaart te brengen. Tot nu toe gebeurde dat tijdens aardbevingen, maar die zijn beperkt tot gelimiteerde plaatsen en tijdstippen waar ze vaak voorkomen. Door het gezoem te gebruiken als basis voor seismische golven kan dat probleem omzeild worden. Omdat het de hele tijd wordt gegenereerd en overal op de planeet.