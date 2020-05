Onderzoekers gaan voor het eerst in wrak Titanic snijden: ze willen telegraaf opduiken en hij zou nog kunnen werken KVDS

19 mei 2020

21u53

Bron: The Washington Post 0 Wetenschap & Planeet Voor de eerste keer sinds de Titanic meer dan een eeuw geleden naar de bodem van de oceaan zonk, zullen onderzoekers in het wrak van het iconische schip snijden. Doel is om een artefact op te duiken: de telegraaf waarmee de bemanning tot op het laatste moment om hulp smeekte. Een federale rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft maandag groen licht gegeven voor de expeditie.

De Titanic verging in april 1912, toen het schip de Atlantische Oceaan overstak van het Engelse Southampton naar New York. Het ‘onzinkbare schip’ verdween in de golven nadat het tegen een ijsberg was gevaren. Meer dan 1.500 opvarenden kwamen om het leven.

Artefact

In 1985 werd het wrak teruggevonden, op 3.800 meter diepte. En in dat wrak zou nu dus voor het eerst gesneden mogen worden. “Een unieke mogelijkheid om een artefact op te duiken dat zal bijdragen tot de erfenis, achtergelaten door het vreselijke verlies van de Titanic”, aldus de Amerikaanse rechter die de expeditie goedkeurde.





Het artefact in kwestie is de draadloze Marconi-telegraaf van het schip, een van de eerste in zijn soort. Omdat er een achterstand was voor het doorseinen van persoonlijke berichten, hadden de operatoren van de Titanic waarschuwingen voor ijsbergen van andere schepen genegeerd. Na de aanvaring maakten de zorgeloze wensen al gauw plaats voor wanhopige noodkreten om hulp. Een van de operatoren weigerde zijn post te verlaten, ook toen die onderwater begon te lopen. Net als de kapitein van de Titanic, ging hij samen met het schip ten onder.

Het bedrijf dat de nieuwe expeditie wil ondernemen is de vennootschap RMS Titanic, die al eerder naar het wrak dook. Het moet wel nog een financieringsplan goedgekeurd krijgen. RMS Titanic hoopt deze zomer met de expeditie te kunnen starten. Het zal onderwaterrobots gebruiken om de Marconi voorzichtig los te maken en naar de oppervlakte te halen. “Als het ons lukt, is het mogelijk dat het toestel weer aan de praat gekregen kan worden”, klinkt het in een reactie. “De radio van de Titanic – de stem van de Titanic – zou dan opnieuw kunnen weerklinken, voor nu en voor altijd.”

De tijd dringt wel volgens het bedrijf, want de Titanic is snel aan het vergaan en het plafond van de kamer waarin de Marconi staat, zou het nu snel kunnen begeven. Er zouden plaatsen zijn waar je je vinger door het plafond kan steken, zo klonk in de rechtbank.

Fel protest

Niet iedereen ziet de expeditie evenwel zitten. Zo is er fel protest van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. Dat federale agentschap dat zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie, vindt dat het wrak van de Titanic beschouwd moet worden als een graf en niet als een voorraadkast om musea mee te vullen.

Lees ook: Duikteam bevestigt vrees: wrak van Titanic verdwijnt

Bekijk ook:

Kleine duikboot botst tegen wrak Titanic



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.