Onderzoek toont aan dat brein nog actief is nadat lichaam geen teken van leven meer vertoont

Bron: The Independent 0 thinkstock Wetenschap & Planeet De dood is misschien beangstigend maar heeft vooralsnog niet alle mysteries prijsgegeven. Volgens wetenschappers maken mensen zelfs bewust mee dat ze dood zijn omdat hun brein actief blijft nadat hun lichaam geen teken van leven meer vertoont. Theoretisch kan dit betekenen dat iemand zelfs kan horen dat hij of zij door artsen wordt doodverklaard.

Het onderzoek dat het team van professor Sam Parnia van de Langone School of Medicine in New York heeft uitgevoerd is de meest uitgebreide in zijn soort. De wetenschappers onderzochten patiënten die een hartstilstand hadden gekregen. Technisch gezien waren ze dood voor de reanimatie hen weer tot leven wekte.

Sommige onderzochte patiënten verklaarden dat ze volledige gesprekken konden meevolgen en zagen wat er rond hen gebeurde, zelfs toen ze dood waren. Hun verklaringen werden nadien afgetoetst bij de artsen en het verplegend personeel dat op dat ogenblik met de patiënt in de weer was geweest.

De dood wordt gedefinieerd als het moment waarop het hart stopt met kloppen en de bloedtoevoer naar de hersenen komt stil te vallen. Eens dat is gebeurd, stopt het brein met functioneren. Maar ook reeds eerdere bevindingen suggereren dat er een vleug energie vrijkomt in de hersenen wanneer iemand sterft.

"Wij proberen exact te begrijpen wat mensen doormaken op het moment dat ze overlijden", zei professor Parnia. "We beseffen immers dat dit de universele ervaring zal weerspiegelen die wel allemaal zullen hebben als we sterven."