Onderzoek Test-Aankoop bewijst: wierook even schadelijk als sigarettenrook AYK

27 januari 2020

19u32 157 Wetenschap & Planeet Wierook is minstens even schadelijk als sigarettenrook. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. “Door de stokjes aan te steken, haal je allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen binnen zoals formaldehyde, acroleïne, benzeen koolmonoxide in je huis", zegt woordvoerder Simon November.

Wierookstokjes en -kegels: onschuldige sfeermakers of luchtvervuilers? Test-Aankoop nam de som op de proef en testte met 9 veelvoorkomende wierookstokjes- en kegels van de merken Les Encens du Monde, Pure, Satya Sai Baba en Zara Home. “Bij elk product uit deze steekproef komt een hoop vuiligheid vrij wanneer je het aansteekt”, zegt november. “Vooral de uitstoot van benzeen, formaldehyde, acroleïne en industriële kleurstoffen en synthetische parfums die oplosmiddelen bevatten. Die veroorzaken hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van de ogen en longen.”

Kaarsen minder schadelijk

Kaarsen produceren heel wat minder schadelijke uitstoot dan in 2004, toen ze voor het eerst werden getest bij Test-Aankoop. De uitstoot van bijvoorbeeld formaldehyde lag toen nog op een vergelijkbaar niveau als bij de wierook. Toch zijn ook kaarsen niet helemaal zonder gevaar. “Bij verbranding stoten ze microscopisch kleine deeltjes fijnstof uit, kleiner dan 1 micrometer. Deze zijn schadelijker dan de grotere deeltjes omdat ze dieper in ons lichaam en in ons ademhalingsstelsel dringen", zegt November.