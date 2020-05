Onderzeese kabel van 37.000 kilometer moet problemen met internet in Afrika oplossen HR

14 mei 2020

13u43

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Een nieuwe onderzeese kabelverbinding moet vanaf 2024 het internetverkeer in 23 landen uit Afrika, Europa en het Nabije Oosten verbeteren. Een internationaal consortium stelde het project, 2Africa, donderdag voor in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Naast bedrijven als MTN, Orange, Facebook, Vodafone en Telecom Egypt behoort ook China Mobile International tot het consortium. De 37.000 kilometer lange onderwaterkabel zal Europa verbinden met 16 Afrikaanse landen, in oostelijke richting via Egypte, en via Saudi-Arabië met het Nabije Oosten. De kabel komt rondom het hele Afrikaanse continent te liggen. Eind 2023, begin 2024 zou hij in gebruik genomen worden.

De nieuwe kabel zal ook, met onder meer het oog op de nieuwe internetstandaard 5G, een capaciteit hebben die die van alle tot nu toe bestaande kabels naar Afrika overstijgt. Alcatel-dochter Submarine Networks (ASN) zal de werkzaamheden uitvoeren.

Kapotte kabels

Regelmatig zorgen kapotte onderzeese kabels in Afrikaanse landen voor grote internetproblemen. In januari nog gingen twee kabels in de Atlantische Oceaan stuk die verschillende Afrikaanse landen met Europa verbinden. Ook internationale oproepen en mobiele roaming ondervonden daardoor hinder.