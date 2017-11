Onderhandelingen op laatste dag van klimaattop verlopen moeizaam KV

Vandaag is de laatste dag van de klimaattop. Wetenschap & Planeet De gesprekken in Bonn, op de laatste dag van de klimaattop die voorgezeten wordt door Fiji, gaan vrijdag door tot laat in de nacht. Voorlopig zonder vooruitzicht op een snel positief slot.

"We hebben nog veel om over te onderhandelen", zei de Chinese onderhandelaar Xie Zhenhua, gevraagd naar hoelang de onderhandelingen nog zouden duren. Om 23 uur moest een nieuwe plenaire vergadering van start gaan, maar het begin werd in de loop van de avond al herhaaldelijk uitgesteld.

De onderhandelaars zijn al bijna twee weken aan het werk in Bonn, met als bedoeling vooruitgang te boeken in de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De voorschriften of het 'rulebook' moet rond zijn tegen uiterlijk de volgende klimaattop, die van eind december 2018 in het Poolse Katowice.

3 graden

De partijen van het klimaatakkoord van Parijs moeten ook een akkoord bereiken over de vorm van de tussentijdse gesprekken, de zogenaamde facilitatieve dialoog, inmiddels Talanoa-dialoog gedoopt. Doel daarvan is de staten aan te zetten tot grotere verbintenissen op korte termijn. Met de huidige inspanningen zou de opwarming van de aarde uitstijgen boven de 3 graden; veel meer van de doelstellingen van 2015 in Parijs. Daar werd overeengekomen om de opwarming te beperken tot onder de 2 graden, zelfs tot onder 1,5 graden.

Een ander twistpunt is de kwestie van de klimaatfinanciering, van de rijke aan de arme landen.