Ondergrondse Romeinse stad voor het eerst volledig in kaart gebracht door UGent

09 juni 2020

12u42

Bron: Belga, UGent 0 Wetenschap & Planeet Gentse archeologen zijn er samen met collega’s uit Cambridge voor het eerst in geslaagd om met behulp van een geavanceerde grondradar een complete kaart te maken van de nog begraven Romeinse stad Falerii Novi. Dat meldt de Universiteit Gent dinsdag.

De archeologen brachten de Romeinse stad Falerii Novi, op 50 kilometer ten noorden van Rome, in kaart met behulp van een geavanceerde grondradar (GPR). Die radar gebruikt de weerkaatsing van radiogolven om ondergrondse structuren zoals muren, vloeren, zuilen enz., in beeld te brengen. Verschillende materialen weerkaatsen de golven immers op een andere manier. Het principe wordt al ruim een eeuw toegepast, maar recente technologische vooruitgang zorgde voor snellere apparatuur en beelden in een hogere resolutie. Bij het onderzoek naar Falerii Novi werd over de hele site om de 6 cm een meting uitgevoerd.

Zonder opgravingen

Dat leidde in de oude stad tot de ontdekking van verschillende gebouwen, waaronder een badencomplex, een markt, enkele tempels en vele stadshuizen, allemaal zonder opgravingen. Een belangrijke vooruitgang, zegt de Universiteit Gent, omdat oude steden door hun grote omvang, en omdat er vaak bovenop gebouwd is, vaak niet kunnen opgegraven worden.

De GPR onthult ook hoe steden in de loop van de tijd zijn gebouwd en geëvolueerd, en dus de veranderingen die Falerii Novi in zijn bijna 1000-jarige bestaan onderging.

Falerii Novi ligt ongeveer 50 km ten noorden van Rome. Het werd gesticht in 241 voor Christus, na de verwoesting van een nabijgelegen stad door de Romeinen. De ommuurde stad groeide uit tot een gebied van 30,5 ha en werd bewoond tot de vroege Middeleeuwen, rond 700 na Christus.

De stad is goed gedocumenteerd en ligt niet begraven onder moderne gebouwen. Ze wordt al tientallen jaren onderzocht met allerlei niet-invasieve technieken. Dankzij de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de techniek van de GPR-radar komt nu nog heel wat nieuwe informatie aan het licht.