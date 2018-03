Omstreden wetenschappelijk onderzoek: proefpersonen laten dodelijke parasiet injecteren TTR

05 maart 2018

16u22

De uitroeiing van de dodelijke parasitaire ziekte schistosomiasis komt een stap dichterbij. Wetenschappers van the Leiden University Medical Center voeren momenteel onderzoek naar de dodelijke ziekte, waaraan jaarlijks ongeveer 200.000 mensen ter wereld sterven. Het onderzoek krijgt echter heel wat kritiek, omdat het volgens sommige wetenschappers niet zonder gevaar is.

Bij zeventien vrijwilligers werd de levensgevaarlijke parasiet in de arm geïnjecteerd. De parasitaire worm kan schade veroorzaken aan de organen en zelfs leiden tot de dood wanneer het eitjes in het lichaam legt. Onderzoeker Meta Roestenberg, van the Leiden University Medical Center in Nederland, zal de proefpersonen twaalf weken lang volgen. Na de twaalf weken moeten ze een medicijn innemen dat de parasiet zal doden.

Met het doorgronden van de biologie van de parasiet, willen wetenschappers een vaccin ontwikkelen om de dodelijke ziekte te bestrijden. Schistosomiasis komt vooral voor in grote delen van Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De parasiet leeft er in het water en dringt langs de huid de bloedbaan binnen, waar het zich uiteindelijk nestelt in verschillende organen, zoals de lever of de nieren. Vaak wordt de ziekte pas ontdekt wanneer de organen al blijvende schade hebben opgelopen.

Hoewel de wetenschappers die het onderzoek leiden garanderen dat de testpersonen geen gevaar lopen, komt er heel wat kritiek op het onderzoek. "Ik zou niemand aanraden deel te nemen", vertelt Daniel Colley, een wetenschapper die eveneens gespecialiseerd is in schistosomiasis aan the University of Georgia. Volgens hem kunnen de onderzoekers onmogelijk beloven dat de test zonder risico is. Het onderzoeksteam van the Leiden University Medical Center is het echter duidelijk oneens. Zij benadrukken dat er enkel mannelijke parasieten worden geïnjecteerd. Die kunnen geen eitjes leggen, waardoor de proefpersonen geen gevaar lopen.