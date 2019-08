Exclusief voor abonnees Olijfbomen in Zuid-Italië sterven massaal door bacterie: “Alsof in Rome het Colosseum omvalt” Jarl van der Ploeg

21 augustus 2019

13u00

Bron: De Volkskrant 0 Wetenschap & Planeet De pest hebben ze overleefd, bosbranden ook en zelfs wereldoorlogen, maar een bacterie richt een ravage aan bij de eeuwenoude olijfbomen in Zuid-Italië. Al 21 miljoen exemplaren zijn besmet. En erger nog: er bestaat geen remedie.

Olijfboer Giannuzzi Ippazio heeft een bruin gezicht, eelt op zijn handen en acht jachtgeweren in zijn kast. Het liefst praat hij over de oogst, zijn ­machines en over olie. Ippazio is een taaie man. Of althans geen overdreven emotionele man. Toch krijgt hij vandaag direct tranen in zijn ogen zodra hij zijn akker betreedt.

