Oktober was abnormaal warm met minder neerslag dan normaal Redactie

11u23

Bron: belga 1 Photo News Wetenschap & Planeet Oktober was een abnormaal warme maand, met opnieuw minder neerslag dan normaal. Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht van het KMI. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur de afgelopen maand 13,3 graden Celsius, normaal is dat 11,1 graden.

De gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg 16,4 graden (normaal 14,7 graden) en de gemiddelde minimumtemperatuur 10,1 graden (normaal 7,8 graden). Dat zijn alle drie abnormaal hoge waarden, aldus het KMI. De absolute maximumtemperatuur was 25,7 graden, terwijl dat normaal 21,6 graden is. Het gaat ook hier om een "zeer abnormaal hoge waarde", die hoger is dan die van september (24,2 graden). Ook het absolute minimum lag hoger dan normaal, op 4,7 graden (normaal 2,2 graden).

Het KMI telde in oktober ook vijf "lentedagen", waarbij de maximumtemperatuur 20 graden of hoger bedraagt, terwijl dat normaal 2,4 dagen zijn. Heel abnormaal is ook dat oktober één zomerse dag telde, met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger.

"Laattijdigste zomerdag sinds 1901"

Oktober brak ook een record met de "laattijdigste zomerdag sinds 1901". Op 16 oktober is in Ukkel immers de maximumtemperatuur van 25,7 graden opgetekend. In 1990 werd diezelfde waarde op 12 oktober bereikt.

Behalve de abnormaal warme temperaturen, is in Ukkel ook een abnormaal lage waarde neerslag opgetekend. In Ukkel viel er zo 43,1 mm neerslag, terwijl dat normaal 74,5 mm is, op 19 dagen (normaal 16,6 dagen). Bovendien telde België in oktober slechts twee onweersdagen, net als in 1985 en 1989, terwijl dat normaal 5,9 dagen zijn. Enkel in 2015 waren er geen onweersdagen geregistreerd.

In Ukkel scheen de zon 97 uur en 25 minuten (normaal 112 uur en 38 minuten), een normale duur voor oktober, aldus nog het KMI.