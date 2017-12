Oeps: dus daarom verdween belangrijke Russische satelliet (en 18 andere satellieten) Jules van der Leeuw ADN

Negentien satellieten, waaronder een Russische weersatelliet, gingen verloren. Dat de lancering van een belangrijke Russische weersatelliet vorige maand volledig mislukte, valt te verklaren door een flater van formaat. De raket, die 2,6 miljard Russische roebel (zo'n 48 miljoen euro) had gekost, blijkt verkeerd te zijn geprogrammeerd.

Om 06.41 uur Belgische tijd vertrok eind november zoals gepland een Sojoez-2.1B draagraket met niet minder dan negentien satellieten, waarvan een weersatelliet van het type Meteor de belangrijkste nuttige lading was. De andere 18 satellieten waren van onderzoeksinstellingen en commerciële bedrijven uit Rusland, Noorwegen, Zweden, de VS, Japan, Canada en Duitsland.

Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos meldde al snel dat het contact met de satelliet kort na de lancering werd verbroken. De raket werd afgeschoten vanaf Vostochny, in het oosten van Rusland. Achteraf blijkt de satelliet te zijn geprogrammeerd om - zoals gepland - gelanceerd te worden vanaf Baikonur, een raketlanceerbasis die 4500 kilometer verderop ligt in het hart van Kazachstan.

"De raket was echt geprogrammeerd alsof hij zou vertrekken vanaf Baikonur'', gromde de Russische vice-premier Dmitry Rogozin vandaag op de Russische staatstelevisie. "Ze hebben de verkeerde coördinaten gebruikt.''

Het Kremlin analyseert nu mogelijke structurele veranderingen bij ruimtevaartbureau Roscosmos, want het is niet het enige incident. Gisteren nog ging het contact verloren met de eerste Angolese satelliet. Vervaardigd door de raketbouwer Energija was die van op Baikonur met een Oekraïense Zenith-draagraket gelanceerd. Specialisten proberen het contact te herstellen en de Angosat normaal te laten werken.

