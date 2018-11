Oceanen absorberen meer warmte dan gedacht: opwarming tot 1,5 graden beperken wordt zo nóg grotere uitdaging HA

02 november 2018

07u40

Bron: IPS 0 Wetenschap & Planeet De oceanen absorberen meer warmte dan tot nu toe werd aangenomen. Onderzoekers spreken zelfs van 60 procent meer, wat betekent dat de aarde gevoeliger is voor CO2-uitstoot dan gedacht.

Als de oceanen sneller opwarmen dan voorspeld door het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC), betekent dat dat het erg moeilijk zal zijn de opwarming van de aarde te beperken tot de 1,5 graden. Om te voorkomen dat de temperatuur stijgt met meer dan 2 graden, moet de uitstoot volgens de onderzoekers met 25 procent meer worden teruggedrongen dan eerder werd geschat.

Slechtste scenario

Het IPCC publiceerde in oktober een rapport over de ergste gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen, voedseltekorten en afstervende koraalriffen. Die gevolgen kunnen zich al in 2040 aandienen als de uitstoot van broeikasgassen op het huidige niveau blijft.



Het nieuwe onderzoek van het Scripps Institution of Oceanograpy over de temperatuur van de oceanen kan een nieuwe indicatie zijn dat de opwarming van de aarde eerder het slechtste dan het beste scenario zal volgen.



Warmere oceanen bevatten minder zuurstof, wat gevolgen heeft voor het zeeleven. Ook stijgt de zeespiegel dan door thermische expansie.

Nieuwe methode

De onderzoekers hebben voor de metingen een nieuwe methode gebruikt. Daarbij is gekeken naar de hoeveelheid zuurstof en CO2 in de lucht. Oceanen stoten meer zuurstof en CO2 uit naarmate het water warmer wordt. Door deze gehaltes te meten, kon worden berekend welke temperatuurstijging voor die extra uitstoot nodig was.

De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.