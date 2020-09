Noordelijk halfrond heeft warmste zomer ooit achter de rug KVDS

15 september 2020

14u14 1 Wetenschap & Planeet Het noordelijk halfrond heeft er de warmste weerkundige zomer ooit op zitten sinds het begin van de metingen. Dat meldt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten, zeg maar het Amerikaanse KMI.

De weerkundige zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. Met een temperatuur die 1,17 graden boven het gemiddelde lag, was het in het noordelijk halfrond nooit warmer in die periode. Hiervoor waren de weerkundige zomers van 2016 en 2019 samen de recordhouders. Opmerkelijk: de warmste vijf weerkundige zomers dateren allemaal van 2015 en later.

Voor de volledige Aarde – inclusief het zuidelijk halfrond, waar het nu winter was – komt 2020 op de derde plaats van warmste juni-juli-augustusperiode sinds de metingen begonnen in 1880. De temperatuur lag gemiddeld 0,92 graden boven het gemiddelde voor die periode in de 20ste eeuw.





2020 (januari tot augustus) staat daarmee voorlopig op de tweede plaats van warmste jaren uit de geschiedenis, met een temperatuur die gemiddeld 1,03 graden hoger was dan het gemiddelde van de 20ste eeuw (14,0 graden). De eerste plaats is vooralsnog voor 2016.

Ook de voorbije maand augustus was een uitzonderlijke maand. De heetste ooit als we alleen het noordelijk halfrond bekijken. Het was 1,19 graden warmer dan gemiddeld, waarmee het vorige record uit 2016 verbroken werd. Voor de hele Aarde was het de tweede warmste augustusmaand, met een temperatuur die 0,94 graden boven het 20ste-eeuwse gemiddelde (15,6 graden) lag. Alleen in 2016 was het op Aarde warmer in de maand augustus.

Ook hier zien we dat de recentste geschiedenis goed is voor de warmste augustusmaanden. De tien warmste dateren van 1998 en later, de vijf warmste van 2015 of later.

