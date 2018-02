Nokia en Vodafone willen 4G op de maan TTR

28 februari 2018

06u20

Bron: BBC 0 Wetenschap & Planeet Vodafone Duitsland en Nokia gaan samenwerken om het eerste 4G-netwerk op de maan te installeren. Dat zal gebruikt worden voor de ALINA-missie naar de maan. Niet om selfies door te sturen, maar wel om de data van twee maanrovers naar een tussenstation te sturen. Vanuit dat tussenstation kunnen de data dan naar de aarde verzonden worden. Dat zou een belangrijke doorbraak betekenen.

De Duitse organisatie PTSCientists wil volgend jaar een maanlander en twee rovers naar de maan sturen met een Falcon 9-raket van SpaceX. Het zou de eerste private maanlanding ooit worden. Dat willen wetenschappers graag via een 4G-netwerk live kunnen streamen. Niet alleen Vodafone en Nokia, maar ook autofabrikant Audi zullen samenwerken om het eerste 4G-netwerk op de maan te installeren.

"Via het 4G-netwerk kunnen we voor het eerst live HD-video streamen van een maanmissie", klinkt het. “De rovers zullen op het maanoppervlak wetenschappelijke data, foto’s en HD-video’s verzamelen”, zegt Kate Arkless Gray van PTScientists aan BBC. “Die data willen we niet rechtstreeks van de rovers naar de aarde sturen, dat zou te veel energie vragen.”

“Het fantastische aan deze oplossing is dat we veel energie besparen”, zegt ook CEO van PTScientists Robert Böhme. “Hoe minder energie we nodig hebben om data te versturen, hoe meer we over hebben om aan wetenschap te doen.” Als het 4G-netwerk met succes wordt geïnstalleerd zou het eveneens gebruikt kunnen worden tijdens andere ruimtemissies naar de maan.