Nog honderd mensen vermist in Californië

15 november 2018

06u25

De autoriteiten in Californië hebben de namen vrijgegeven van zo'n honderd mensen die nog vermist zijn sinds het uitbreken van de dodelijkste en meest vernietigende bosbrand in de geschiedenis van de staat. Onder hen bevinden zich veel ouderen.

Het officiële dodental is inmiddels opgelopen naar 56. Gisterenavond zijn opnieuw acht lichamen ontdekt, zegt de sheriff van Butte County, Kory Honea. 47 lichamen zijn al geïdentificeerd.

Evacuaties

De brand, die Camp Fire wordt genoemd, heeft 7.000 woningen verwoest. De stad Paradise, eens de thuisbasis van 27.000 mensen, is grotendeels verwoest. In totaal heeft het vuur 50.000 hectare verschroeid.



Ook in het zuiden, bij de badplaats Malibu, woeden er bosbranden. Daarbij zijn al honderden vierkante kilometers bos en huizen in de as gelegd.



Het vuur is nog niet onder controle. Wel heeft de brandweer een deel van de branden de pas afgesneden. Voor meer dan 50.000 mensen gelden nog evacuatieorders en er worden nog 15.500 gebouwen bedreigd door het vuur.

Rampgebied

Dinsdag riep de Amerikaanse president Donald Trump Californië officieel uit tot rampgebied. Daardoor kan de federale overheid sneller en makkelijker bijspringen bij het bestrijden van de bosbranden.