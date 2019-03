Nog even geen buitenaards boorrecord voor Marslander Insight Bob van Huet

02 maart 2019

11u53

Wetenschap & Planeet Marslander Insight, het jongste project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA op de rode planeet, is begonnen met boren in het oppervlakte van Mars. Helemaal vlotjes verloopt dat nog niet vanwege dwarsliggende stenen.

De door Polen en Duitsland gefabriceerde boormachine van de Marslander is op keien gestuit die het vooralsnog lastig maken dieper te gaan. Bedoeling was tot vijf meter diep te gaan maar vooralsnog komt de boor niet verder dan een centimeter of vijftig, bevestigt het German Aerospace Center. Volgens de ingenieurs werkt de ‘hamerboor’ goed, maar zit het tegen wat betreft de boorplek door onvoorziene stenen.



Als een diepte van vijf meter wordt gehaald is dat een buitenaards record, aldus NASA. Bedoeling van het boren is onder meer de ondergrondse temperatuur te meten. Volgens de ingenieurs kan de robotgestuurde arm met de boor de problemen oplossen, maar dat kost tijd.

Onderzoek

InSight (de naam staat voor: Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) is een missie van het zogeheten ‘NASA’s Discoveryprogramma’ om de inwendige structuur van Mars en andere planeten te onderzoeken. Insight landde afgelopen november op de rode planeet en heeft al prachtige foto’s gestuurd en ook opnames gemaakt van de wind op de rode planeet. Er is ook een seismometer geplaatst om eventuele aardbevingen te registreren.

Marslander InSight landde op 26 november 2018 geland in het gebied Elysium Planitia, een vlakte nabij de evenaar van Mars. Voor de liefhebber: op ongeveer 600 km afstand van de Gale krater waar in 2012 het Marswagentje Curiosity is geland.

