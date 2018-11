Nog 130 mensen vermist in Californië, dodental loopt op tot 56: “Het lijkt op oorlogsgebied” HA

15 november 2018

06u25

Bron: AD.nl, DPA, The Guardian, ANP, Reuters, VTM NIEUWS 0 Wetenschap & Planeet De autoriteiten in Californië hebben de namen vrijgegeven van meer dan honderd mensen die nog vermist zijn sinds het uitbreken van de dodelijkste en meest vernietigende bosbrand in de geschiedenis van de staat. Onder hen bevinden zich veel ouderen.

Het officiële dodental is inmiddels opgelopen naar 56. Gisterenavond zijn opnieuw acht lichamen ontdekt, zegt de sheriff van Butte County, Kory Honea. 47 lichamen zijn al geïdentificeerd.

Tentenkampen

Zeker 130 mensen worden nog vermist, zo blijkt uit een nieuwe lijst met namen die de autoriteiten hebben gepubliceerd.



Het gaat vooral om ouderen boven de 65 jaar afkomstig uit de zwaar getroffen plaats Paradise. Die brandde voor het grootste deel af. Meer dan 8.900 gebouwen vielen ten prooi aan het razende vuur. Ongeveer 50.000 mensen zijn geëvacueerd. Velen van hen verblijven in tentenkampen op straat.



Volgens de gouverneur van Californië, Jerry Brown, ziet de plaats eruit als een “oorlogsgebied”. “Hier zijn geen woorden voor”, zei Brown na een bezoek aan de getroffen regio.

(Lees verder onder de video)

Evacuaties

Ook in het zuiden, bij de badplaats Malibu, woeden er bosbranden. Daarbij zijn al honderden vierkante kilometers bos en huizen in de as gelegd.



Het vuur is nog niet onder controle. Wel heeft de brandweer een deel van de branden de pas afgesneden. Voor meer dan 50.000 mensen gelden nog evacuatieorders en er worden nog 15.500 gebouwen bedreigd door het vuur.

Rampgebied

Dinsdag riep de Amerikaanse president Donald Trump Californië officieel uit tot rampgebied. Daardoor kan de federale overheid sneller en makkelijker bijspringen bij het bestrijden van de bosbranden.